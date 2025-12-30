Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники

30 декабря 2025 13:50 Общество
Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

В период новогодних каникул руководство городской администрации и районов Нижнего Новгорода будет работать по специальному оперативному графику. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, несмотря на продолжительные выходные, городские службы не должны снижать темп работы.

"Впереди – долгие выходные, но это не повод расслабляться. Наша задача – обеспечить бесперебойную работу всех систем, а также продолжать необходимые мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры и территории города", – отметил мэр.

С 31 декабря по 11 января в каждом районе организуют дежурство ответственных сотрудников. Кроме того, опубликованы номера телефонов для обращений нижегородцев по оперативным вопросам:

Кстовский муниципальный округ: 8 (831) 452-48-40;

Автозаводский район: 435-87-99;

Московский район: 435-53-99;

Канавинский район: 246-14-29;

Нижегородский район: 269-16-26, 268-10-00;

Приокский район: 435-59-59, 435-59-71;

Ленинский район: 258-07-50;

Сормовский район: 435-58-88;

Советский район: 417-25-01.

Ранее сообщалась, что в Нижнем Новгороде определили площадки для запуска новогодних фейерверков.

