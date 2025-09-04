Теплая, но пасмурная погода ждет нижегородцев в выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будет тепло, но пасмурно. Такой прогноз составили специалисты "Яндекс Погоды".

Утром в субботу, 6 сентября, воздух прогреется до +16 градусов. К полудню потеплеет до +21, а к вечеру ожидается около +19. Ночью столбики термометров опустится до +15. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2,5-4 м/с.

В воскресенье, 7 сентября, погодные условия существенно не изменятся. Утром температура вновь составит +16, днем поднимется до +21, а вечером будет около +18. К ночи похолодает до +13. Ветер сменится на северо-восточный и северный, его скорость составит 1,5-4 м/с.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что сентябрь в Нижегородской области будет теплым.