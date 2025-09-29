Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога Общество

Фото: pixabay.com

29 сентября во всем мире отмечается День сердца — дата, призванная напомнить о ценности главного органа человека. Впервые акция прошла в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО. Сегодня она объединяет десятки стран, а главная цель остается неизменной — обратить внимание на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

О том, почему сердце нуждается в особом внимании и как уберечь его от болезней, рассказала главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко.

Почему сердце важно

Сердце — это не просто мышца, а мощный "мотор", который безостановочно качает кровь и лимфу, снабжая органы кислородом и питательными веществами. От его состояния напрямую зависит работа всего организма.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это целая группа патологий. В нее входят гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульты, болезни сосудов мозга, пороки сердца, кардиомиопатии, тромбозы и эмболии. Опасность в том, что нередко инфаркт или инсульт становятся первым проявлением болезни, развивавшейся незаметно.

Кто в группе риска

Риск особенно высок у людей с повышенным давлением, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, а также при наследственной предрасположенности. Важную роль играет и состояние почек.

Профилактика начинается с детства

По словам Елены Тимощенко, забота о сердце должна начинаться в детстве: правильное питание, отказ от курения, физическая активность. Но и взрослым нельзя расслабляться, так как с возрастом риск растет, поэтому необходимы регулярные обследования и диспансеризация.

Профилактика бывает немедикаментозной и медикаментозной. В первом случае речь идет о формировании здоровых привычек: сбалансированное питание, движение, отказ от курения. Во втором — о приеме лекарств, если давление, уровень сахара или холестерина не удается контролировать другими способами.

Питание — основа здоровья сосудов

Огромное значение имеет рацион. В нем должно быть много овощей и фруктов (не менее 400 граммов в день), бобовых, зерновых, нежирного мяса и рыбы. Следует ограничить жирное мясо, колбасы, жареную картошку, трансжиры. Полезны орехи и яблоки. К примеру, всего одно яблоко в день помогает держать холестерин в норме.

Важно уменьшить потребление соли. Ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и дополнительной нагрузке на сердце.

Движение вместо гиподинамии

Современный человек двигается гораздо меньше, чем его предки, и это отражается на сосудах. Физическая активность улучшает работу мозга и снижает риск головных болей сосудистого происхождения. Кардиологи рекомендуют хотя бы полчаса умеренной активности 4-5 раз в неделю. Оптимальный вариант — ежедневная ходьба по 40-60 минут.

Отказ от курения — главный шаг

Курение является одним из самых опасных факторов риска. Оно повреждает эндотелий — внутренний слой сосудов, с которого и начинаются многие болезни сердца. Причем опасно и активное, и пассивное курение. "Отказ от сигарет — это обязательное условие сохранения здоровья сердца", подчеркивает Елена Тимощенко.

Контролировать уровень сахара и холестерина рекомендуется ежегодно, начиная с 35 лет, а при неблагоприятной наследственности — с 20. Давление стоит проверять регулярно, так как именно оно во многом определяет риск развития ССЗ.