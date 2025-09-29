Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2025 11:00Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога
29 сентября 2025 10:08Около 800 тысяч нижегородцев получают страховую пенсию по старости
29 сентября 2025 09:30Дополнительные поезда Киров – Москва назначены на Горьковской магистрали ко Дню народного единства
29 сентября 2025 09:18Системы пожаротушения модернизируют на станции метро "Пролетарская"
29 сентября 2025 09:09Нижегородцев предупредили о мошеннической схеме с индийскими номерами
29 сентября 2025 09:00Более 1000 "зайцев" поймали в общественном транспорте Нижнего Новгорода
28 сентября 2025 16:50Нижегородская канатная дорога изменит график на зимний период с 1 октября
28 сентября 2025 16:29Еще одна нижегородская больница открыла доступ к бесплатному Wi-Fi
28 сентября 2025 14:30Нижегородцам рассказали о скрытых опасностях фотосессий в осенней листве
28 сентября 2025 13:32Форум школьных отрядов состоится в Нижегородской области
Общество

Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога

29 сентября 2025 11:00 Общество
Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога

Фото: pixabay.com

29 сентября во всем мире отмечается День сердца — дата, призванная напомнить о ценности главного органа человека. Впервые акция прошла в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО. Сегодня она объединяет десятки стран, а главная цель остается неизменной — обратить внимание на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

О том, почему сердце нуждается в особом внимании и как уберечь его от болезней, рассказала главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тимощенко.

Почему сердце важно

Сердце — это не просто мышца, а мощный "мотор", который безостановочно качает кровь и лимфу, снабжая органы кислородом и питательными веществами. От его состояния напрямую зависит работа всего организма.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это целая группа патологий. В нее входят гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульты, болезни сосудов мозга, пороки сердца, кардиомиопатии, тромбозы и эмболии. Опасность в том, что нередко инфаркт или инсульт становятся первым проявлением болезни, развивавшейся незаметно.

Кто в группе риска

Риск особенно высок у людей с повышенным давлением, высоким уровнем сахара и холестерина в крови, а также при наследственной предрасположенности. Важную роль играет и состояние почек.

Профилактика начинается с детства

По словам Елены Тимощенко, забота о сердце должна начинаться в детстве: правильное питание, отказ от курения, физическая активность. Но и взрослым нельзя расслабляться, так как с возрастом риск растет, поэтому необходимы регулярные обследования и диспансеризация.

Профилактика бывает немедикаментозной и медикаментозной. В первом случае речь идет о формировании здоровых привычек: сбалансированное питание, движение, отказ от курения. Во втором — о приеме лекарств, если давление, уровень сахара или холестерина не удается контролировать другими способами.

Питание — основа здоровья сосудов

Огромное значение имеет рацион. В нем должно быть много овощей и фруктов (не менее 400 граммов в день), бобовых, зерновых, нежирного мяса и рыбы. Следует ограничить жирное мясо, колбасы, жареную картошку, трансжиры. Полезны орехи и яблоки. К примеру, всего одно яблоко в день помогает держать холестерин в норме.

Важно уменьшить потребление соли. Ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и дополнительной нагрузке на сердце.

Движение вместо гиподинамии

Современный человек двигается гораздо меньше, чем его предки, и это отражается на сосудах. Физическая активность улучшает работу мозга и снижает риск головных болей сосудистого происхождения. Кардиологи рекомендуют хотя бы полчаса умеренной активности 4-5 раз в неделю. Оптимальный вариант — ежедневная ходьба по 40-60 минут.

Отказ от курения — главный шаг

Курение является одним из самых опасных факторов риска. Оно повреждает эндотелий — внутренний слой сосудов, с которого и начинаются многие болезни сердца. Причем опасно и активное, и пассивное курение. "Отказ от сигарет — это обязательное условие сохранения здоровья сердца", подчеркивает Елена Тимощенко.

Контролировать уровень сахара и холестерина рекомендуется ежегодно, начиная с 35 лет, а при неблагоприятной наследственности — с 20. Давление стоит проверять регулярно, так как именно оно во многом определяет риск развития ССЗ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 08:18Нижегородцам назвали 6 причин пройти диспансеризацию
08 сентября 2025 10:51Нарколог Фаворский рассказал, почему безопасной дозы алкоголя не существует
05 сентября 2025 16:46Рак без симптомов: как диспансеризация помогает выявить болезнь вовремя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных