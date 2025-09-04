Утренние заторы сковали въезды в Нижний Новгород Общество

Утром 8 сентября на подъездах к Нижнему Новгороду сформировались серьезные очереди из автомобилей. Недовольные граждане делились эмоциями в социальных сетях.

Наиболее протяженный затор образовался перед Борским мостом, где ситуацию усугубило произошедшее в правом ряду ДТП.

Также пришлось постоять в пробке и тем, кто въезжал в Нижний Новгород со стороны Арзамасской и Богородской трасс (развязка в районе деревни Ольгино).

Стоит отметить, что аналогичные заторы наблюдались там накануне вечером, а также в прошлые выходные, перед Днем знаний. Погода в регионе была по-летнему теплой, желающих провести уикенд за городом было огромное количество.