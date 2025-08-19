Более 90 км трамвайных путей обновили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное обновление трамвайной инфраструктуры. На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания области депутаты обсудили текущие результаты и дальнейшие шаги по модернизации. Об этом сообщила пресс-служба ЗСНО.

С докладом выступил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский. По его словам, за время реализации проекта уже построено более 90 километров новых трамвайных путей. Всего планируется реконструировать 150 километров линий, 15 тяговых подстанций и три депо, а также закупить 170 современных вагонов. Общий объем инвестиций превышает 50 млрд рублей.

Одним из показательных результатов стала модернизация маршрута №5 от остановки "Мыза" до площади Лядова. Здесь пассажиропоток вырос на 32%, а средняя скорость движения трамваев увеличилась с 11 до 18 км/ч.

В 2025 году планируется завершить экспертизу проектной документации на оставшиеся участки и реконструировать ещё 8 подстанций. Строительство депо №2 идет по графику и должно завершиться к концу 2026 года. Документация для депо №1 находится на экспертизе, а по депо №3 — в разработке. На линии уже вышли 92 новых трамвая — более половины от запланированного количества.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что важно контролировать не только техническое выполнение работ, но и состояние городской среды вдоль трамвайных маршрутов. Он поручил депутатам совместно с городской думой следить за благоустройством территорий у путей.

В частности, парламентарии будут проверять качество примыкания дорог к трамвайным линиям и контролировать установку новых остановочных павильонов. По словам председателя профильного комитета Владимира Солдатенкова, замена подрядчика на ряде участков в Автозаводском районе уже позволила ускорить темпы работ.

Напомним, проект модернизации трамвайной инфраструктуры реализуется с 2022 года. Финансирование осуществляется за счет федерального и областного бюджетов, а также льготных кредитов ВЭБ.РФ и ФНБ. Большая часть средств из федерального бюджета выделяется в форме капитального гранта.

