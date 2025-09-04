Гордеевский виадук исключили из концессии по реконструкции трамвайных путей Общество

Гордеевский виадук в Нижнем Новгороде исключили из концессионного соглашения по обновлению трамвайных линий. На его место в план внесли улицу Ильинскую. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Решение об изменении проекта приняли по инициативе городского департамента транспорта. В ведомстве пояснили, что прежде чем приступать к ремонту путей на Гордеевском виадуке, требуется заменить его несущие конструкции.

При этом ключевые параметры концессии остаются прежними. Общая стоимость проекта по-прежнему оценивается в 50,4 млрд рублей.

Соглашение предусматривает перекладку почти 140 км трамвайных путей (уже заменено более 90 км), модернизацию трех депо и 15 тяговых подстанций, а также покупку 170 современных вагонов. Все работы должны завершить до конца 2026 года.

Сообщалось, что на Ильинской улице начался новый этап реконструкции трамвайных путей. Также мы рассказывали о новых ограничениях в районе улиц Октябрьской и Ошарской в связи с заменой путей.