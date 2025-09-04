Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Португальский язык будут преподавать в НГЛУ

11 сентября 2025 09:17
Португальский язык будут преподавать в НГЛУ

Фото: НГЛУ

В Нижегородском лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова начали преподавать португальский язык. Вести занятия будет педагог из Бразилии, имеющий большой опыт в обучении иностранцев, сообщили в пресс-службе вуза.

Теперь студенты вуза смогут выбрать португальский как третий иностранный язык. Курс будет практикоориентированным: помимо грамматики и лексики, особое внимание уделят разговорной речи.

Декан Высшей школы перевода Марина Лебедева рассказала, что преподаватель планирует использовать современные и интерактивные методы, а также культурные материалы.

Ректор университета Никита Авралев отметил, что появление португальского языка в учебной программе является важным шагом для развития лингвистического образования в регионе. Он подчеркнул, что бразильский преподаватель имеет научную степень и умеет адаптироваться к разным образовательным средам.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева напомнила, что регион активно сотрудничает с Бразилией в сфере образования, культуры и туризма. Она считает, что изучение португальского языка поможет укрепить эти связи, особенно в рамках взаимодействия со странами БРИКС.

Она напомнила, что между Городцом и бразильским городом Триндади в 2021 году было заключено соглашение о побратимстве, а в 2023 году Воскресенский округ установил партнерские отношения с муниципалитетом Кампина-дас-Мисойнс. Кроме того, рассматривается возможность побратимства между Нижним Новгородом и городом Сальвадор.

"Это не только язык одной из крупнейших стран Южной Америки — Бразилии, но и официальный язык в нескольких государствах, включая Португалию, Анголу, Мозамбик и Гвинею-Бисау. Изучение португальского языка открывает двери к богатой культуре, литературе и истории этих стран. Для российских студентов знание португальского может стать значительным преимуществом в карьере, особенно в области международных отношений, бизнеса и туризма", - отметил преподаватель НГЛУ Флейде Даниэль Сантос Де Альбукерке.

Изучать португальский смогут не только студенты НГЛУ, но и все желающие на дополнительных курсах для взрослых. 

Добавим, что теперь в вузе преподают 27 иностранных языков.

Ранее сообщалось, что почти 9 тысяч человек поступили на бюджет в нижегородские вузы в рамках основного этапа летней приемной кампании.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

