Общество

Нижегородские вузы приняли свыше 12 тысяч первокурсников

10 сентября 2025 15:00
Нижегородские вузы приняли свыше 12 тысяч первокурсников

Фото: Кира Мишина

Более 12 тысяч абитуриентов были зачислены на первый курс в ведущие вузы Нижнего Новгорода по итогам приемной кампании 2025 года. Об этом ИА "Время Н" сообщили представители ННГАСУ, НГАТУ, ННГУ и НГПУ.

В Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) поступили более 1800 человек. Около 1500 из них выбрали программы бакалавриата, 250 стали магистрантами, а 85 — студентами специалитета. Наиболее популярными направлениями бакалавриата стали "Экология и природопользование", "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", "Строительство", "Информационные системы и технологии", "Землеустройство и кадастры", "Стандартизация и метрология".

Студенты специалитета будут обучаться по направлениям "Пожарная безопасность", "Строительство уникальных зданий и сооружений", "Монументально-декоративное искусство". В магистратуре — "Архитектура", "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", "Культурология", "Дизайн" и другие. Как уточнили в вузе, первокурсниками стали 65 иностранных граждан из 18 стран, включая Азербайджан, Алжир, Анголу, Замбию, Турцию и Чад.

Агротехнический университет (НГАТУ) принял на первый курс 772 студента. Из них 565 выбрали бакалавриат, 136 — магистратуру, 71 — специалитет. Будущие аграрии будут изучать "Биологию", "Лесное дело", "Агрономию", "Ландшафтную архитектуру", "Водные биоресурсы и аквакультуру", "Зоотехнию" и другие дисциплины. Также по правительственной квоте вуз зачислил трёх иностранных студентов из Конго и Бенина.

В Университет Лобачевского в 2025 году поступили 7377 человек. Среди них — 3686 студентов бакалавриата, 1158 — специалитета, 1394 — магистратуры, 242 — ординатуры, 872 — среднего профессионального образования и 25 учащихся Специализированного учебно-научного центра на базе Балахнинского филиала. Как подчеркнули в вузе, приёмная кампания в этом году побила рекорд: на все формы и уровни обучения поступило более 98 тысяч заявлений.

Рекорд по числу первокурсников в этом году показал Мининский университет — студентами стали 2706 человек. Более двух тысяч из них — бакалавры, ещё 12 выбрали специалитет, свыше 600 поступили в магистратуру. Обучение стартовало по 29 направлениям, средний конкурс на программы бакалавриата и специалитета составил 19 человек на место.

Как уточнили в пресс-службе вуза, в числе зачисленных — 141 иностранный студент. География поступающих охватывает Азербайджан, Индию, Индонезию, Китай, Шри-Ланку, Узбекистан и другие страны.

Теги:
Вузы Образование Студенты
