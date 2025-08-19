Рособрнадзор объявил предостережения двум нижегородским вузам Общество

Рособрнадзор направил предостережения двум высшим учебным заведениям Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, нарушения выявили в Волжском государственном университете водного транспорта и ННГУ имени Лобачевского.

Так, ВГУВТ допустил нарушение при передаче данных в федеральный реестр. Учреждение не предоставило в установленные сроки информацию о документах, выданных в 2024 году выпускникам программ повышения квалификации. Согласно правилам, эти сведения должны быть направлены оператору реестра не позднее 60 дней с момента выдачи документов.

А ННГУ попал в поле зрения надзорного ведомства из-за непредоставления студенту академического отпуска по семейным обстоятельствам.

Оба вуза получили официальные предостережения и должны принять меры, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций.

