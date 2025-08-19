Рособрнадзор объявил предостережения двум нижегородским вузам

Фото:
Рособрнадзор направил предостережения двум высшим учебным заведениям Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, нарушения выявили в Волжском государственном университете водного транспорта и ННГУ имени Лобачевского.
Так, ВГУВТ допустил нарушение при передаче данных в федеральный реестр. Учреждение не предоставило в установленные сроки информацию о документах, выданных в 2024 году выпускникам программ повышения квалификации. Согласно правилам, эти сведения должны быть направлены оператору реестра не позднее 60 дней с момента выдачи документов.
А ННГУ попал в поле зрения надзорного ведомства из-за непредоставления студенту академического отпуска по семейным обстоятельствам.
Оба вуза получили официальные предостережения и должны принять меры, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций.
Ранее сообщалось, что почти 9 тысяч человек поступило в нижегородских вузах на бюджет в рамках основного этапа приемной кампании 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+