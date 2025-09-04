Лучшую швею России выбирают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" (18+) стартовал на Нижегородской ярмарке 11 сентября. Организатором выступило региональное управление по труду и занятости при поддержке АО "Меридиан".

В соревнованиях принимают участие 20 мастериц из разных регионов страны. Среди них — женщины с разным опытом работы, и даже многодетная мать девяти детей. Нижегородскую область на конкурсе представляет Надежда Степанова со стажем в профессии 12 лет.

Как выяснил корреспондент НИА "Нижний Новгород", программа конкурса включает два этапа: теоретический и практический. Участницы должны пройти тест из 50 заданий, решить кейс-задачи и выполнить практическую работу. Их работу оценивают эксперты швейной отрасли, преподаватели профильных колледжей и специалисты по охране труда.

Помимо соревновательной части для гостей подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа: мастер-классы по вышивке, ткачеству и шитью, выставка-ярмарка продукции легкой промышленности, а также показы коллекций российских дизайнеров.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, проведение конкурса совпало с двумя важными датами: 110-летием со дня открытия первой швейной фабрики "Маяк" в регионе и 15-летием чемпионатного движения в России.

Он напомнил о выдающемся вкладе уроженки Нижнего Новгорода Надежды Ламановой — известного русского модельера, отменившей корсеты и заложившей основы современного конструирования одежды. Ее работы представлены в крупнейших музеях мира, а подход к созданию костюмов оказал влияние на развитие кино и театра, ведь она стала первым модельером театральных и кинокостюмов.

"Сегодня нижегородские дизайнеры тоже создают подходы к будущему, берут аутентичность, берут свои индивидуальные приемы в творчестве и создают не просто одежду. Наша одежда — это наше олицетворение, это наша неповторимая черта. И каждый день мы, надевая на себя тот или иной предмет, хотим через одежду коммуницировать с другим человеком. Поэтому это престижнейшая профессия. Создавая коллекции, они создают будущее и удивляют нас. Это действительно люди творчества, люди добра и люди будущего", - добавил Яковлев.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила, что конкурс важен и для системы образования. Площадку посетят более 2000 школьников и студентов колледжей, которые смогут увидеть современные технологии и методы работы в швейной отрасли.

Руководитель управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин отметил, что интерес работодателей к профессии стабильно растет. Профессия швеи входит в число самых востребованных не только в регионе, но и по всей России. В Нижегородской области сейчас требуется более 3000 швей, а если учитывать смежные профессии легкой промышленности — до 7000 специалистов.

Он подчеркнул, что конкурс призван не только оценить уровень мастерства, но и привлечь внимание молодежи к профессии. Пантюхин также сообщил, что регион активно работает над восстановлением швейных производств, а также фиксирует положительную миграционную динамику: за последние два года отток кадров сократился, и в регион прибывает больше специалистов, чем уезжает.

Напомним, конкурс "Лучший по профессии" проводится с 2012 года. В 2025-м он прошел масштабную перезагрузку, став частью национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель проекта — повысить престиж рабочих профессий, распространить лучшие практики подготовки специалистов и привлечь молодежь в производственные отрасли.

