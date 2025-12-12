Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

В Кстовском районе расширят список льготников на бесплатное питание

12 декабря 2025 07:00 Общество
В Кстовском районе расширят список льготников на бесплатное питание

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Кстовском районе могут расширить количество категорий льготников на бесплатное питание детей в детских садах и школах. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Депутаты рассмотрели проект решения думы, который устанавливает перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. Документ разработан в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа

Председатель комиссии Инна Ванькина уточнила, что документ не предполагает сокращения уже существующих категорий. Директор департамента образования администрации Ирина Борякова добавила, что, наоборот, идет увеличение для Кстовского района. 

"Там было две категории: малоимущие и участники СВО. В Нижнем Новгороде — 22 категории. То есть в Кстовском районе произойдет значительно увеличение", — заявила Борякова.

При этом она добавила, что изменения не потребуют дополнительных средств: все необходимые расходы уже заложены в проект бюджета на 2026 год.

В итоге депутаты рекомендовали принять проект постановления. Вопрос будет рассмотрен на заседании городского парламента. 

Ранее Молодежная палата выступила с инициативой о предоставлении льгот на питание детям из студенческих семей. Предложение также было одобрено комиссией по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физкультуре и спорту.  

