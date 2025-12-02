В честь Дня рождения партии "Единая Россия" провела квиз для нижегородских студентов Политика

В Штабе общественной поддержке прошел квиз «Политический вызов». Мероприятие приурочено ко Дню рождения партии «Единая Россия». Основная задача квиза – напомнить молодому поколению ключевые моменты истории страны и Нижегородской области, познакомить с деятельностью партии и политических лидеров.

«Молодёжь — это будущее партии и страны. Именно поэтому День рождения мы решили отметить диалогом со студентами. С помощью таких мероприятий мы знакомим молодых людей с работой партии, её проектами и лидерами. Это формирует круг действительно увлеченных людей, готовых в будущем продолжать нашу деятельность. Подобное взаимодействие повышает политическую сознательность нового поколения и показывает им перспективы профессионального развития после окончания университета», – отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Участниками квиза стали студенты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского и Нижегородского института управления РАНХиГС. Команды проверили свои знания в политической сфере. Студенты по описанию угадывали известных исторических деятелей, отвечали на вопросы о государственном устройстве России, выборных кампаниях и работе партии.

«На квизе мы не только проверили свои знания, но и узнали больше о Нижегородской области и о деятельности партии. Некоторые вопросы были достаточно трудными, но это лишь добавило азарта. Главное – мы получили новые знания и зарядились положительными эмоциями», – сказала студентка Нижегородского института управления РАНХиГС Мария Королёва.

Для студентов депутаты и региональные координаторы партийных проектов записали видео-вопросы. Участники мероприятия смогли познакомиться с нижегородскими партийцами, узнать от первого лица, как работают инициативы в нашей области.

«Игра была очень увлекательной. Я узнал много нового о партийных проектах, которые реализуются в Нижегородской области. Для меня, как для человека из другого города, очень важно понимать, что проходит в регионе. Тем более, что я учусь на специальности “Государственное и муниципальное управление”, поэтому уверен, что эти знания мне пригодятся в будущем, в моей профессиональной деятельности», – поделился студент Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Дятел.

По итогу квиза участникам вручили дипломы и памятные призы с символикой партии.

«Политический вызов» позволил в игровом формате познакомить молодое поколение с политической деятельностью. День рождения партии стал важным поводом для объединения молодежи, так как прямой контакт со студентами – это формирование будущего страны.

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"