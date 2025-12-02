Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Политика

Чинцов: ветераны СВО должны стать новой движущей силой в системе МСУ

02 декабря 2025 12:28 Политика
Чинцов: ветераны СВО должны стать новой движущей силой в системе МСУ

Фото: Кира Мишина

Ветераны специальной военной операции должны стать новой опорой и движущей силой в системе местного самоуправления. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, участвующий в первом потоке программы "Время героев".

По его словам, участники СВО проявили качества, крайне важные для эффективного управления — это патриотизм, ответственность, преданность делу и готовность к самопожертвованию. Именно такие люди, уверен Чинцов, способны вдохнуть новую жизнь в муниципальное управление.

"В своем регионе я выступаю наставником проекта "Герои. Нижегородская область", который направлен на поддержку и развитие служения Родине уже в мирное время, на местном уровне", — отметил он.

Чинцов подчеркнул, что муниципальный уровень — это наиболее подходящая платформа для раскрытия лидерского потенциала ветеранов. В рамках программы "Герои. Нижегородская область" участники проходят профессиональную переподготовку и получают помощь в трудоустройстве.

Кроме того, в регионе был создан спортивный клуб для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. Он предоставляет возможность заниматься спортом бесплатно, и в будущем планируется расширить этот опыт на федеральный уровень.

Отдельное внимание, по словам Чинцова, уделяется премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". Она призвана поддерживать и мотивировать ветеранов к участию в управлении на местах.

"Наша задача — создать все условия, чтобы ветераны могли реализовать свой потенциал в мирной жизни, работая на благо общества", — заключил Чинцов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области был дан старт второго учебного модуля образовательной программы "Герои. Нижегородская область".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных