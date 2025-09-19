Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Р. Басырова/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершена замена одного из ключевых участков магистральной теплотрассы. Работы проведены на улице Комсомольской в рамках подготовки к отопительному сезону.

На объекте полностью заменили старые трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения на новые энергоэффективные. От этой магистрали тепло и горячая вода поступают в 193 многоквартирных дома и 25 социальных учреждений. Все работы ведутся по графику под ежедневным контролем руководства ресурсоснабжающей организации и главы района.

«Руководство «Эн+ Тепло Волга» приняло решение о капитальном ремонте теплотрассы. Это наиболее эффективный подход для обеспечения жителей теплоснабжением без инцидентов в зимний период», - отметил заместитель главы города, глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

«Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») в рамках подготовки к отопительному сезону провели масштабную ремонтную кампанию в Автозаводском и Ленинском районах. Заменены участки теплотрасс, обновлена запорная арматура и тепловая изоляция, модернизированы две котельные, где полностью обновили оборудование. Для профилактики аварийных ситуаций в зимний период на более 460 километрах магистральных и квартальных сетей проведены гидравлические испытания.

«Выполнен большой объём ремонтных работ на трубопроводах, теплотрассах. Работы выполняются по современным технологиям, современными материалами, которые позволяют увеличить срок службы на заменённых участках до 50 лет. Мы будем рады обеспечить в наступающем отопительном периоде теплом более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода», - отметил и.о. генерального директора «Эн+ Тепло Волга» филиал «Нижегородский» Михаил Ефимов.