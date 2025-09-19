Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2025 17:17  [26] Движение на Молодежном проспекте ограничат почти на месяц
19 сентября 2025 17:13  [57] Андрей Воробьёв рассказал о модернизации очистных сооружений в Подмосковье
19 сентября 2025 17:05  [65] Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
19 сентября 2025 16:57  [72] Выплачивать отцовский капитал предложили за троих детей в одном браке
19 сентября 2025 16:43  [93] Депутаты ЗСНО обсудили развитие территорий в Дзержинске
19 сентября 2025 16:37  [99] Ozon с 1 октября повысит тарифы на логистику для продавцов
19 сентября 2025 16:11  [114] Почти 770 нижегородских медиков получили региональные стимулирующие выплаты
19 сентября 2025 15:58  [46] "Код твоего успеха": Владимир Якуба поделился рецептами лидерства с нижегородскими студентами
19 сентября 2025 15:37  [145] Проект капремонта еще одного нижегородского участка Р-158 прошел госэкспертизу
19 сентября 2025 15:04  [142] Более 60 аэропортов перешли на российский софт
Общество

Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

19 сентября 2025 17:05  [65] Общество
Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Фото: Р. Басырова/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершена замена одного из ключевых участков магистральной теплотрассы. Работы проведены на улице Комсомольской в рамках подготовки к отопительному сезону.

На объекте полностью заменили старые трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения на новые энергоэффективные. От этой магистрали тепло и горячая вода поступают в 193 многоквартирных дома и 25 социальных учреждений. Все работы ведутся по графику под ежедневным контролем руководства ресурсоснабжающей организации и главы района.

«Руководство «Эн+ Тепло Волга» приняло решение о капитальном ремонте теплотрассы. Это наиболее эффективный подход для обеспечения жителей теплоснабжением без инцидентов в зимний период», - отметил заместитель главы города, глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

«Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») в рамках подготовки к отопительному сезону провели масштабную ремонтную кампанию в Автозаводском и Ленинском районах. Заменены участки теплотрасс, обновлена запорная арматура и тепловая изоляция, модернизированы две котельные, где полностью обновили оборудование. Для профилактики аварийных ситуаций в зимний период на более 460 километрах магистральных и квартальных сетей проведены гидравлические испытания.

«Выполнен большой объём ремонтных работ на трубопроводах, теплотрассах. Работы выполняются по современным технологиям, современными материалами, которые позволяют увеличить срок службы на заменённых участках до 50 лет. Мы будем рады обеспечить в наступающем отопительном периоде теплом более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода», - отметил и.о. генерального директора «Эн+ Тепло Волга» филиал «Нижегородский» Михаил Ефимов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Эн+ Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных