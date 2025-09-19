Иностранные студенты презентовали свои проекты на Слете ВФМ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде в рамках Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+) 18 сентября прошла питч-сессия с защитой проектов, посвященных международному сотрудничеству. Мероприятие состоялось на площадке Главного ярмарочного дома. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор региона Глеб Никитин заслушали наиболее интересные идеи и поделились рекомендациями, передает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Итальянский студент Карло Ди Мартино рассказал об опыте участия в Летней школе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и предложил расширить ее географию, привлекая участников из разных стран. Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу и отметил, что подобные школы можно создавать и за пределами России.

Бурные аплодисменты вызвало выступление Аюба Суана из Марокко. Его проект направлен на адаптацию иностранных студентов в России. В числе идей — система наставничества, создание банка лучших практик и внедрение образовательных программ для повышения компетенций.

В ответ вице-премьер напомнил о федеральном проекте "Россия в мире", реализуемом в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году количество иностранных студентов в стране должно достичь 500 тысяч человек.

Бразильский блогер Педро Дахер Симао, имеющий более 5 миллионов подписчиков, предложил проект блог-туров "Россия в кадре". По его словам, подобный формат популярен у аудитории и может не только повысить интерес к образовательной сфере, но и помочь скорректировать искаженный образ России в зарубежных СМИ.

Юрист из Бельгии Кевин Пьер С. Де Ридер представил инициативу по сохранению исторической памяти "Россию не отменить". А студентка из Красноярска Ангелина Майер предложила новый подход к адаптации иностранцев — размещение их в российских семьях. По ее словам, такой формат даст зарубежным студентам возможность глубже познакомиться с русской культурой, традициями и бытом, а для хозяев станет обменом опытом.

Дмитрий Чернышенко поинтересовался у девушки, готова ли она лично принять иностранного студента и каковы должны быть его возраст и пол. Ангелина ответила, что ее семья с удовольствием делится национальными блюдами и была бы рада обучить этому гостей, однако подчеркнула необходимость отбора принимающих семей. Она предложила начать пилотный проект в Красноярске с последующим масштабированием на другие регионы.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Чернышенко отметил высокий уровень подготовленности участников: "Все питчи невероятно профессионально сделаны. Видно, что здесь собрались настоящие энтузиасты и профессионалы. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы ваши идеи были доработаны и реализованы, а на молодежном фестивале в следующем году можно было обсудить первые результаты".

