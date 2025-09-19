Самолет Red Wings задержали при вылете из Нижнего Новгорода в Екатеринбург Общество

Утром 21 сентября рейс из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, выполняемый авиакомпанией Red Wings, был отправлен с задержкой.

Согласно информации с онлайн-табло международного аэропорта имени Чкалова, вылет из воздушной гавани "Стригино" должен был состояться в 7:25, однако пассажирам пришлось ждать почти два часа.

В итоге самолет поднялся в воздух в 9:23. Прибытие в Екатеринбург запланировано на 11:20 по местному времени.

Причины изменения расписания не уточняются.

