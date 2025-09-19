Участники проекта "Внутренняя политика" обсудили выборы в нижегородскую думу

Участники проекта "Внутренняя политикa" в эфире радио "Комсомольская правда - Нижний Новгород" обсудили итоги выборов в Гордуму.
Как сообщает radiokp.ru, ведущие Людмила Маслова и Роман Пермяков дали оценку состоявшемуся голосованию.
Было отмечено, что успеха на минувших выборах, в первую очередь, добились те политики, которые постоянно находятся в повестке СВО, помогают решать вопросы, связанные с помощью жителям Донбасса.
Кроме того, были высказаны пожелания депутатам нового созыва думы Нижнего Новгорода работать более активно и энергично на благо нижегородцев.
Напомним, что выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода первого созыва признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.
Все действующие депутаты, баллотировавшиеся на новый срок, сохранили свои мандаты. С полным составом первого созыва нижегородской думы можно ознакомиться по ссылке.
