Политика
Участники проекта "Внутренняя политика" обсудили выборы в нижегородскую думу

21 сентября 2025 12:14

Участники проекта Внутренняя политика обсудили выборы в нижегородскую думу

Участники проекта "Внутренняя политикa" в эфире радио "Комсомольская правда - Нижний Новгород" обсудили итоги выборов в Гордуму.

Как сообщает radiokp.ru, ведущие Людмила Маслова и Роман Пермяков дали оценку состоявшемуся голосованию.

Было отмечено, что успеха на минувших выборах, в первую очередь, добились те политики, которые постоянно находятся в повестке СВО, помогают решать вопросы, связанные с помощью жителям Донбасса.

Кроме того, были высказаны пожелания депутатам нового созыва думы Нижнего Новгорода работать более активно и энергично на благо нижегородцев.

Напомним, что выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода первого созыва признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.

Все действующие депутаты, баллотировавшиеся на новый срок, сохранили свои мандаты. С полным составом первого созыва нижегородской думы можно ознакомиться по ссылке

