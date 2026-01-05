"Рождественская фиеста" пройдет в Нижнем Новгороде 6 января Афиша

Фото: АНО "Центр 800"

Зимний фестиваль воздухоплавания "Рождественская фиеста" (0+), который планировалось провести в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января, состоится лишь 6 января.

Напомним, ранее были отменены все запланированные мероприятия фестиваля. Причиной сокращения программы стала неблагоприятная погода.

Как сообщили организаторы, единственным днем с подходящими условиями для полетов стал сочельник. Именно 6 января в 15:00 на площадке между Мещерским озером и гипермаркетом "Метро" стартуют привязные подъемы аэростатов.

В мероприятии примут участие четыре воздушных шара. Три из них будут поднимать всех желающих, а четвертый в виде сердца с Дедом Морозом и упряжкой оленей — станет фотозоной для гостей.

Начало подъемов может быть сдвинуто на 30-60 минут в зависимости от фактической погоды на месте. Свободные полеты аэростатов над городом пока остаются под вопросом.

