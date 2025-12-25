Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
25 декабря 2025 13:01Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 12:30Нижегородцы получили еще один шанс попасть в поезд Деда Мороза
13 декабря 2025 16:59Фестиваль воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 8 января
12 декабря 2025 16:15Анонсирована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 14:27Стали известны цены на билеты на каток на Нижегородской ярмарке
12 декабря 2025 11:45Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 10:18"Выставка про ПНИ", ставшая продолжением проекта НГХМ, открылась в Москве
02 декабря 2025 16:32Опубликован график работы филиалов НГИАМЗ в новогодние праздники
27 ноября 2025 17:21Выставку "Бережливые технологии: опыт прошлого для будущих побед" открыли на Покровке
27 ноября 2025 15:11"Аффектное" барокко: Нижегородский оперный театр представит премьеру пастиччо
Афиша

Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

25 декабря 2025 13:01 Афиша
Озвучены даты проведения 10-го фестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

X Фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля, сообщили организаторы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "Горький fest" за годы своего существования уверенно вошел в число ключевых культурных событий приволжской столицы и давно стал ожидаемым событием для тысяч любителей кино. Показ фильмов традиционно проходит на самых разных площадках города — от классических кинозалов до современных общественных пространств, наполняя столицу Приволжья особой творческой атмосферой.

Юбилейная программа фестиваля будет построена с акцентом на знаковые моменты его истории и включит многочисленные отсылки к самым ярким и запомнившимся событиям предыдущих лет.

По словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, десятилетие "Горький fest" — это важный и показательный рубеж. Этот срок свидетельствует о том, что фестиваль стал устойчивой и неотъемлемой частью культурной жизни не только Нижнего Новгорода и области, но и всей страны.

"Юбилей – еще и отличный повод для ревизии наших свершений, и на фестивале следующего года мы ее обязательно проведем", - заверил артист.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева подчеркнула, что за десять лет фестиваль прошел путь от камерного и осторожного проекта до масштабного культурного события федерального уровня. По ее словам, развитие "Горький fest" шло параллельно с трансформацией (ее родного) Нижнего Новгорода и региона в целом: за это время область стала одним из наиболее привлекательных туристических центров России, а фестиваль — важной частью этой популярности.

"Главный критерий успеха фестиваля - интерес зрителя к его мероприятиям. И наши неизменные аншлаги, и наши фирменные, закрученные змейкой очереди на вход на конкурсные сеансы в Театре драмы имени Горького говорят сами за себя!"  - добавила Михеева.

Отдельное место в программе фестиваля займут специальные мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным датам. В 2026 году будут отмечены 100-летие со дня рождения выдающегося нижегородца Евгения Евстигнеева, а также столетие со дня выхода фильма "Мать" режиссера Всеволод Пудовкин, снятого по одноименной повести Максима Горького.

Прием заявок на участие в фестивале "Горький fest" стартует в феврале 2026 года.

Фестиваль проводится при поддержке Минкульта России и правительства Нижегородской области.

Посмотреть, как проходили церемонии открытия и закрытия "Горький fest" в этом году, можно посмотреть здесь и здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Горький fest Кинематограф Кино
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2025 12:36Победителей IX кинофестиваля "Горький fest" назвали в Нижнем Новгороде
13 июля 2025 10:26Немного Чехова и много любви: нижегородцам показали сериал "Три сестры"
11 июля 2025 12:15Пореченков и Кологривый представили фильм "Беги" на фестивале "Горький fest"
11 июля 2025 11:01Как прошло открытие кинофестиваля "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных