Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

X Фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля, сообщили организаторы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "Горький fest" за годы своего существования уверенно вошел в число ключевых культурных событий приволжской столицы и давно стал ожидаемым событием для тысяч любителей кино. Показ фильмов традиционно проходит на самых разных площадках города — от классических кинозалов до современных общественных пространств, наполняя столицу Приволжья особой творческой атмосферой.

Юбилейная программа фестиваля будет построена с акцентом на знаковые моменты его истории и включит многочисленные отсылки к самым ярким и запомнившимся событиям предыдущих лет.

По словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, десятилетие "Горький fest" — это важный и показательный рубеж. Этот срок свидетельствует о том, что фестиваль стал устойчивой и неотъемлемой частью культурной жизни не только Нижнего Новгорода и области, но и всей страны.

"Юбилей – еще и отличный повод для ревизии наших свершений, и на фестивале следующего года мы ее обязательно проведем", - заверил артист.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева подчеркнула, что за десять лет фестиваль прошел путь от камерного и осторожного проекта до масштабного культурного события федерального уровня. По ее словам, развитие "Горький fest" шло параллельно с трансформацией (ее родного) Нижнего Новгорода и региона в целом: за это время область стала одним из наиболее привлекательных туристических центров России, а фестиваль — важной частью этой популярности.

"Главный критерий успеха фестиваля - интерес зрителя к его мероприятиям. И наши неизменные аншлаги, и наши фирменные, закрученные змейкой очереди на вход на конкурсные сеансы в Театре драмы имени Горького говорят сами за себя!" - добавила Михеева.

Отдельное место в программе фестиваля займут специальные мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным датам. В 2026 году будут отмечены 100-летие со дня рождения выдающегося нижегородца Евгения Евстигнеева, а также столетие со дня выхода фильма "Мать" режиссера Всеволод Пудовкин, снятого по одноименной повести Максима Горького.

Прием заявок на участие в фестивале "Горький fest" стартует в феврале 2026 года.

Фестиваль проводится при поддержке Минкульта России и правительства Нижегородской области.

