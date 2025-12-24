Нижегородцы получили еще один шанс попасть в поезд Деда Мороза

Фото:
Горьковская железная дорога объявила о начале продажи билетов на дополнительные сеансы в передвижную резиденцию Деда Мороза и кукольный театр в составе сказочного поезда (0+), который прибудет в Нижний Новгород в конце декабря.
Продажа стартует 24 декабря 2025 года в 13:00, сообщается в официальных аккаунтах ГЖД в социальных сетях.
Праздничный поезд остановится на станции Нижний Новгород-Сортировочный 27 декабря. Гости смогут попасть на экскурсию и представления. Количество мест ограничено: в резиденции Деда Мороза на каждый сеанс отведено всего 15 мест, а в вагоне-театре — 26.
Если при оформлении заказа окажется, что мест меньше, чем запрошено, покупка будет отменена. Последний доступный билет на сеанс можно будет приобрести только как "Детский".
Организаторы рекомендуют заранее подготовиться к покупке, чтобы успеть забронировать места.
Ранее стало известно, что все билеты на посещении вагона-резиденции Деда Мороза (0+) в Нижнем Новгороде раскупили за несколько минут. В связи с прибытием поезда Деда Мороза (0+) назначены дополнительные электрички до Сортировки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+