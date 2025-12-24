Нижегородцы получили еще один шанс попасть в поезд Деда Мороза Афиша

Фото: Александр Воложанин

Горьковская железная дорога объявила о начале продажи билетов на дополнительные сеансы в передвижную резиденцию Деда Мороза и кукольный театр в составе сказочного поезда (0+), который прибудет в Нижний Новгород в конце декабря.

Продажа стартует 24 декабря 2025 года в 13:00, сообщается в официальных аккаунтах ГЖД в социальных сетях.

Праздничный поезд остановится на станции Нижний Новгород-Сортировочный 27 декабря. Гости смогут попасть на экскурсию и представления. Количество мест ограничено: в резиденции Деда Мороза на каждый сеанс отведено всего 15 мест, а в вагоне-театре — 26.

Если при оформлении заказа окажется, что мест меньше, чем запрошено, покупка будет отменена. Последний доступный билет на сеанс можно будет приобрести только как "Детский".

Организаторы рекомендуют заранее подготовиться к покупке, чтобы успеть забронировать места.

Ранее стало известно, что все билеты на посещении вагона-резиденции Деда Мороза (0+) в Нижнем Новгороде раскупили за несколько минут. В связи с прибытием поезда Деда Мороза (0+) назначены дополнительные электрички до Сортировки.