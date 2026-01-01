Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В новогодние каникулы жители и гости Нижнего Новгорода смогут присоединиться к экскурсионным прогулкам с городовыми (0+). Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей городской администрации.

Экскурсии проходят ежедневно в 12:21. Кроме того, каждую субботу в 16:12 организуется тематическая прогулка, посвящённая Нижегородскому ополчению.

Горожане и туристы могут выбрать один из следующих маршрутов:

Верхневолжская набережная — от памятника В. П. Чкалову до "Колеса обозрения";

Набережная Федоровского — от скульптуры Жюлю Верну до храма в честь Успения Пресвятой Богородицы;

Улица Большая Покровская — от скульптуры "Городовой" до скульптуры "Почтальон";

Улица Рождественская — от Кожевенной, 10 (ТИЦ) до Строгановской церкви;

Нижегородская ярмарка и Стрелка — от "Маринс Парк отеля" до Пакгаузов.

Актуальную информацию о месте сбора и деталях маршрутов можно найти на официальной странице проекта.

По данным департамента, в 2025 году в рамках проекта "Новый городовой" состоялось 850 экскурсионных прогулок, в которых приняли участие более 50 тысяч человек. Проект реализуется АНО "Центр сотрудничества и туризма" при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что новогодние ели в Семёнове и Чкаловске вошли в проект по внедрению туристического кода городов, реализуемый Нижегородской областью в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".