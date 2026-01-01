Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде

Фото:
В новогодние каникулы жители и гости Нижнего Новгорода смогут присоединиться к экскурсионным прогулкам с городовыми (0+). Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей городской администрации.
Экскурсии проходят ежедневно в 12:21. Кроме того, каждую субботу в 16:12 организуется тематическая прогулка, посвящённая Нижегородскому ополчению.
Горожане и туристы могут выбрать один из следующих маршрутов:
Актуальную информацию о месте сбора и деталях маршрутов можно найти на официальной странице проекта.
По данным департамента, в 2025 году в рамках проекта "Новый городовой" состоялось 850 экскурсионных прогулок, в которых приняли участие более 50 тысяч человек. Проект реализуется АНО "Центр сотрудничества и туризма" при поддержке администрации Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что новогодние ели в Семёнове и Чкаловске вошли в проект по внедрению туристического кода городов, реализуемый Нижегородской областью в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
