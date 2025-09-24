Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2025 10:40Власти представили нижегородцам проект обновления квартала на улице Гоголя
24 сентября 2025 10:22Два рейса в Сочи задерживаются в нижегородском аэропорту 24 сентября
24 сентября 2025 10:08Нижегородцам рассказали, как обстоят дела с бензином на станции скорой помощи
24 сентября 2025 09:49Водителей предупредили об учениях на трассе "Поветлужье" в Нижегородской области
24 сентября 2025 09:17Тепло дали в 35% многоквартирных домов Нижнего Новгорода
24 сентября 2025 07:00Еще один участок трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области
23 сентября 2025 20:03Сертификат "Подарок новорожденному" получили более 2500 нижегородских семей
23 сентября 2025 18:24Нижегородцам начали приходить налоговые уведомления за 2024 год
23 сентября 2025 17:46Бабье лето может вернуться в Нижегородскую область в начале октября
23 сентября 2025 17:19Команда из Нижегородской области впервые стала победителем Всероссийского финала игры "Зарница 2.0"
Общество

Нижегородцам рассказали, как обстоят дела с бензином на станции скорой помощи

24 сентября 2025 10:08
Нижегородцам рассказали, как обстоят дела с бензином на станции скорой помощи

На станции скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде нет нехватки бензина. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все автомобили службы полностью заправлены и обеспечены необходимыми объемами топлива. По его словам, никаких перебоев в работе транспорта не зафиксировано.

Никонов также добавил, что у бригад скорой помощи нет проблем со связью и доступом к интернету — все системы функционируют в штатном режиме.

Ранее о ситуации с обеспечением региона топливом высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, проблема нехваткой бензина на АЗС должна решиться в ближайшее время.

Напомним, жалобы нижегородцев на дефицит бензина на автозаправках начали поступать с начала сентября.

 

Теги:
Бензин Здравоохранение
