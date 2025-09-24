Нижегородцам рассказали, как обстоят дела с бензином на станции скорой помощи

На станции скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде нет нехватки бензина. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все автомобили службы полностью заправлены и обеспечены необходимыми объемами топлива. По его словам, никаких перебоев в работе транспорта не зафиксировано.
Никонов также добавил, что у бригад скорой помощи нет проблем со связью и доступом к интернету — все системы функционируют в штатном режиме.
Ранее о ситуации с обеспечением региона топливом высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, проблема нехваткой бензина на АЗС должна решиться в ближайшее время.
Напомним, жалобы нижегородцев на дефицит бензина на автозаправках начали поступать с начала сентября.
