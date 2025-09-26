Сергей Пенкин вновь споет в нижегородской "Швейцарии"

Фото:
Заслуженный артист России Сергей Пенкин выступит (0+) на закрытии концертного сезона в нижегородской "Швейцарии". Он споет для широкой публики 27 сентября в 20:00, сообщили представители парка.
Сам певец признался, что рад снова встретиться с нижегородцами и вместе с ними попрощаться с летом. Напомним, в 2024 году он также выступил на закрытии сезона в "Швейцарии".
Добавим, что в этот же день в парке пройдет фестиваль духовых оркестров "Марш Победы" (0+). Кроме концертов, гостей ждут мастер-классы от преподавателей Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.
Напомним, на закрытии сезона в нижегородском парке имени 1 Мая выступит группа "На-На" (0+).
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+