Сергей Пенкин вновь споет в нижегородской "Швейцарии"

Фото: соцсети парка "Швейцария"

Заслуженный артист России Сергей Пенкин выступит (0+) на закрытии концертного сезона в нижегородской "Швейцарии". Он споет для широкой публики 27 сентября в 20:00, сообщили представители парка.

Сам певец признался, что рад снова встретиться с нижегородцами и вместе с ними попрощаться с летом. Напомним, в 2024 году он также выступил на закрытии сезона в "Швейцарии".

Добавим, что в этот же день в парке пройдет фестиваль духовых оркестров "Марш Победы" (0+). Кроме концертов, гостей ждут мастер-классы от преподавателей Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.

Напомним, на закрытии сезона в нижегородском парке имени 1 Мая выступит группа "На-На" (0+).