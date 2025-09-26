Современное искусство Нижегородской области показывают в Музее Фаберже Культура и отдых

Фото: Музей Фаберже

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась выставка "Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области" (6+). В экспозиции более 100 произведений из частных собраний и коллекции Нижегородского государственного художественного музея.



Проект продолжает серию "Открытый мир" культурно-исторического фонда "Связь времен" и Музея Фаберже. Это цикл выставок о красоте и разнообразии искусства российских регионов, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Нижегородская экспозиция стала третьей в серии: ранее музей показал искусство Урала и Пермского края.



Цель выставки — представить нижегородское искусство в широком стилевом диапазоне и показать Петербургу Нижний Новгород как один из заметных центров современного искусства.



"Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области" включает живопись, графику, скульптуру, объекты и фотографию. В сравнении с двумя предыдущими экспозициями серии здесь сильнее фокус на молодых авторах, чьи работы отражают темы и вызовы сегодняшнего дня. Зритель получает возможность увидеть творчество нового поколения и его оригинальные художественные решения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул роль культуры как драйвера развития региона и страны. По его словам, через туризм и приток молодых профессионалов растет экономика, а в области стремятся проводить события, становящиеся визитной карточкой города и региона. Он отметил, что для Нижегородской области честь представить художников в Музее Фаберже и познакомить петербуржцев и гостей города с их работами, которые, как выразился глава региона, способны влюбить в Нижний.



На первом этаже показано искусство второй половины XX века: от соцреализма советского времени до рубежа веков. Помимо произведений о Великой Отечественной войне и нижегородском ополчении, представлены пейзажи, натюрморты и жанровые сцены. Экспозиция включает работы Леонтия Арапова, Дмитрия Арсенина, Олега Бордея, Алексея Варламова, Владимира Данилюка, Вячеслава Жемерикина, Маргариты Касьяновой, Виктора Летянина, Евгения Рудова, Михаила Холуева, Татьяны Холуевой, Кима Шихова, Вячеслава Грачева, Павла Гусева, Николая Сметанина и других авторов из фондов Нижегородского художественного музея. Из частных коллекций представлены скульптуры Вячеслава Потапина, живопись Галии Надеждиной в стилистике древнерусского и византийского искусства, а также образцы хохломской росписи народного художника РФ Николая Гущина.

Второй этаж отдан работам молодых художников. Известная нижегородская группа "Провмыза" (Сергей Проворов и Галина Мызникова) на этот раз показывает не видео, а крупноформатные арт-фотографии. Отдельно отмечено развитие стрит-арта в Нижнем Новгороде: многие его представители работают и в станковой технике. Свои живописные работы и объекты представили Андрей Оленев, Илья Спич, Никита Nomerz, Команда Той, Команда Bomse, Тимофей Маляров и другие. Внимание публики неизбежно привлекут произведения Кита Кимова, сочетающие элементы реализма, соц-арта и сюрреализма.



Заметную роль в нижегородском искусстве играет экспрессионистическая живопись с множеством стилевых ответвлений, связанных с культурой XX века. В экспозиции — пейзажи Галины Каковкиной и Анны Лагеды, декоративная пастозная манера Константина Пьянова, энергичные почти абстрактные композиции Наталии Панковой, насыщенные культурными смыслами абстракции Владимира Фуфачева. Крупноформатные полотна Аси Феоктистовой выделяются пластикой и колористикой и передают ощущение творческой свободы.