Саровчанин перевел мошенникам на "резервный счет" 7 млн рублей

Житель Сарова стал жертвой аферистов и лишился 7 млн рублей, поверив в схему защиты средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что ждал доставку с маркетплейса, когда ему позвонил неизвестный, представившийся курьером. Тот убедил саровчанина, что для получения посылки нужно продиктовать код из СМС. Мужчина не заподозрил подвоха и сделал, как просили.

Спустя некоторое время последовал новый звонок — теперь от якобы сотрудника банка. Лжебанкир заявил, что из-за общения с мошенниками деньги на счетах клиента в опасности, и их срочно нужно перевести на "резервный счет", чтобы спасти сбережения.

Поверив в эту историю, мужчина в течение двух недель снимал деньги с разных счетов и переводил их на указанные реквизиты. В итоге он лишился 7 млн рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности преступника.

