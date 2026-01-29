Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику Происшествия

Студентку колледжа в Богородском округе Нижегородской области привлекли к административной ответственности за размещение в Telegram нацистской символики.

Как сообщает пресс-служба Богородского городского суда, в ноябре 2025 года девушка опубликовала в своем аккаунте изображения, сходные с нацисткой атрибутикой, а также текст, содержащий негативные высказывания в адрес Российской Федерации. По итогам судебного разбирательства студентка была признана виновной и оштрафована на сумму в одну тысячу рублей.

Материалы с запрещенными изображениями удалены.

