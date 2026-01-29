Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику

Студентку колледжа в Богородском округе Нижегородской области привлекли к административной ответственности за размещение в Telegram нацистской символики.
Как сообщает пресс-служба Богородского городского суда, в ноябре 2025 года девушка опубликовала в своем аккаунте изображения, сходные с нацисткой атрибутикой, а также текст, содержащий негативные высказывания в адрес Российской Федерации. По итогам судебного разбирательства студентка была признана виновной и оштрафована на сумму в одну тысячу рублей.
Материалы с запрещенными изображениями удалены.
Ранее сообщалось, что уроженца Нижегородской области внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А еще одного нижегородца обвиняют в преступлениях террористической направленности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+