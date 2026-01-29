Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
29 января 2026 20:25Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику
29 января 2026 19:10Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
29 января 2026 18:45Директора "ВМСК-Строй" будут судить за мошенничество и взятки аудиторам КСП
29 января 2026 18:09Нижегородец полгода тайно выносил ювелирку из квартиры сожительницы
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
Происшествия

Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику

29 января 2026 20:25 Происшествия
Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику

Студентку колледжа в Богородском округе Нижегородской области привлекли к административной ответственности за размещение в Telegram нацистской символики.

Как сообщает пресс-служба Богородского городского суда, в ноябре 2025 года девушка опубликовала в своем аккаунте изображения, сходные с нацисткой атрибутикой, а также текст, содержащий негативные высказывания в адрес Российской Федерации. По итогам судебного разбирательства студентка была признана виновной и оштрафована на сумму в одну тысячу рублей.

Материалы с запрещенными изображениями удалены.

Ранее сообщалось, что уроженца Нижегородской области внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А еще одного нижегородца обвиняют в преступлениях террористической направленности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Суд Штраф
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 12:45Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде
20 января 2026 12:34Двух подростков будут судить за теракт на ж/д в Нижегородской области
12 января 2026 09:56Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных