НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке Наука

Фото: пресс-служба НГТУ имени Алексеева

Евразийское патентное ведомство выдало НГТУ имени Алексеева патент на изобретение "Амфибийное судно на воздушной подушке с универсальным движителем". Разработка представляет собой многоцелевое транспортное средство, рассчитанное на работу в сложных природных условиях. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе вуза.

Изобретение относится к судостроению и предназначено для спасательных операций, а также для доставки грузов и пассажиров в труднопроходимой местности. Судно способно передвигаться по воде, покрытой льдом или снегом, по торосистым полям, заболоченным территориям, наклонным поверхностям и участкам с битым льдом.

Авторами выступили сотрудники НГТУ: Николай Золотов, Надежда Калинина, Евгений Грамузов и Андрей Куркин.

Ключевая новизна связана с компоновкой воздушной подушки и движительной системы. В кормовой части корпуса по бортам размещены два диаметральных вентилятора с воздухозаборниками на верхней палубе. Они создают подушку и через мягкие воздушные ресиверы, расположенные вдоль бортов, соединяются с поворотными соплами, установленными в носовой и кормовой частях судна.

Надежда Калинина подчеркнула, что это многоцелевое средство рассчитано на работу там, где обычная техника бессильна. По ее словам, решение особенно востребовано при спасработах в экстремальных условиях — например, при пожарах на буровых платформах среди льдов или в северных болотах.

Особенность конструкции дополняют воздуховоды с разделительными заслонками, позволяющие дозировать подачу воздуха как в подушку, так и на тягу в носовые и кормовые сопла. Это обеспечивает оптимальное распределение потоков в зависимости от задач и обстановки.

В качестве движителей применены два универсальных силовых блока. Каждый включает двигатель, соединенный переключаемой трансмиссией одновременно с воздушным винтом в кольцевом канале и со шнековым движителем. Блоки закреплены по бортам через параллелограммные механизмы, что дает возможность их вертикального перемещения.

Перспективы применения охватывают широкий круг задач: проведение поисково-спасательных операций в труднодоступных районах, доставка людей и грузов туда, где отсутствует развитая инфраструктура, патрулирование береговой линии и мониторинг в сложных погодных и рельефных условиях, а также обеспечение транспортной доступности северных территорий в межсезонье.

