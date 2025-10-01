Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
01 октября 2025 12:53НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке
30 сентября 2025 11:50Ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком
27 сентября 2025 10:43Профессор ННГУ объяснила, зачем миру нужны нейроморфные вычислители
22 сентября 2025 12:28Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире
16 сентября 2025 11:32Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков
15 сентября 2025 16:38Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена
12 сентября 2025 12:36Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»
12 сентября 2025 08:30Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
Наука

НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке

01 октября 2025 12:53 Наука
НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке

Фото: пресс-служба НГТУ имени Алексеева

Евразийское патентное ведомство выдало НГТУ имени Алексеева патент на изобретение "Амфибийное судно на воздушной подушке с универсальным движителем". Разработка представляет собой многоцелевое транспортное средство, рассчитанное на работу в сложных природных условиях. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе вуза.

Изобретение относится к судостроению и предназначено для спасательных операций, а также для доставки грузов и пассажиров в труднопроходимой местности. Судно способно передвигаться по воде, покрытой льдом или снегом, по торосистым полям, заболоченным территориям, наклонным поверхностям и участкам с битым льдом.

Авторами выступили сотрудники НГТУ: Николай Золотов, Надежда Калинина, Евгений Грамузов и Андрей Куркин.

Ключевая новизна связана с компоновкой воздушной подушки и движительной системы. В кормовой части корпуса по бортам размещены два диаметральных вентилятора с воздухозаборниками на верхней палубе. Они создают подушку и через мягкие воздушные ресиверы, расположенные вдоль бортов, соединяются с поворотными соплами, установленными в носовой и кормовой частях судна.

Надежда Калинина подчеркнула, что это многоцелевое средство рассчитано на работу там, где обычная техника бессильна. По ее словам, решение особенно востребовано при спасработах в экстремальных условиях — например, при пожарах на буровых платформах среди льдов или в северных болотах.

Особенность конструкции дополняют воздуховоды с разделительными заслонками, позволяющие дозировать подачу воздуха как в подушку, так и на тягу в носовые и кормовые сопла. Это обеспечивает оптимальное распределение потоков в зависимости от задач и обстановки.

В качестве движителей применены два универсальных силовых блока. Каждый включает двигатель, соединенный переключаемой трансмиссией одновременно с воздушным винтом в кольцевом канале и со шнековым движителем. Блоки закреплены по бортам через параллелограммные механизмы, что дает возможность их вертикального перемещения.

Перспективы применения охватывают широкий круг задач: проведение поисково-спасательных операций в труднодоступных районах, доставка людей и грузов туда, где отсутствует развитая инфраструктура, патрулирование береговой линии и мониторинг в сложных погодных и рельефных условиях, а также обеспечение транспортной доступности северных территорий в межсезонье.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые запатентовали новый метод борьбы с раком.

Также выяснилось, что ученые ННГАСУ создали программу для контроля микроклимата в свинарниках.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Изобретения НГТУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных