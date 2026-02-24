НГТУ показал Евгению Люлину "коботов": рассказываем, кто такие Наука

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева, где ознакомился с современными технологиями, разработанными студентами и преподавателями вуза. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Центре промышленной робототехники политику продемонстрировали коллаборативных роботов ("коботов") с мягкими манипуляторами, способными бережно обрабатывать хрупкие предметы, а также автоматические системы визуального контроля, предназначенные для точного разрезания кремниевых подложек. Эти разработки уже применяют на предприятиях региона, принося значительный экономический эффект.

"Важно, что ученые находят оригинальные решения, выводящие нашу продукцию на мировой рынок. Примечательно, что, несмотря на санкции, зарубежные партнёры стремятся приобрести российские технологии, поскольку альтернативы им попросту нет", — подчеркнул Люлин.

Особенно впечатлил спикера ЗСНО лабораторный комплекс теплогидравлики ядерных энергетических установок, оснащенный уникальными экспериментальными устройствами, аналогов которым нет в других российских вузах. Например, исследователи разработали установку мощностью 1,5 МВт, которая позволяет моделировать процессы, происходящие в ядерных реакторах. Важнейшие достижения университета находят применение на атомных ледоколах, которые оснащены системами, способствующими прохождению арктических льдов.

Ряд технологических достижений, созданных в НГТУ, находит активное применение на производственных площадях Нижегородской области, повышая конкурентоспособность местных компаний и создавая дополнительную ценность.

"Наши учёные смело отвергают выгодные коммерческие предложения иностранных инвесторов, стремящихся заполучить эксклюзивные разработки. Политехнические университеты должны готовить специалистов-патриотов, работающих на благо России. Законодательство обязано поддерживать их начинания и ускорять внедрение научных открытий в промышленность", — заключил председатель Заксобрания.

