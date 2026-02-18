Нижегородские ученые разработали метод создания высокопрочных имплантатов

Фото:
Ученые ННГУ имени Лобачевского предложили новую технологию создания имплантатов. Разработка уже прошла лабораторные испытания и, как ожидается, позволит улучшить клинические прогнозы и снизить затраты на производство. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Технология основана на биметаллической 3D-печати с применением селективного лазерного сплавления. В перспективе её планируют использовать для создания персонализированных имплантатов в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.
Разработанный метод позволяет решить проблему выбора между прочностью конструкции и ее биологической совместимостью, которая стоит перед медиками. Более прочный сплав содержит токсические примеси алюминия и ванадия, а имплантаты из чистого титана безопасны для организма, но они более мягкие, что ограничивает их использование в конструкциях, испытывающих значительные нагрузки..
Нижегородские исследователи объединили преимущества обоих материалов в одном изделии. Внутри конструкции размещается сверхпрочный каркас, а снаружи — оболочка из чистого титана толщиной 1–1,5 мм. Благодаря этому организм контактирует только с безопасным металлом, а биоинертный внешний слой способствует лучшему сращиванию имплантата с костью.
"Мы решили основное противоречие имплантологии. Теперь высокопрочная конструкция полностью изолирована от организма безопасной оболочкой. Это улучшает прогнозы для пациентов и делает изготовление протезов дешевле", — отметил автор разработки Сергей Шотин.
В вузе добавили, что метод позволяет изготавливать протезы суставов и челюстей с учетом индивидуальных особенностей пациента. Это особенно актуально для педиатрической травматологии, где имплантаты нередко приходится менять по мере роста организма. Использование 3D-печати также упрощает производство сложных конструкций и снижает их стоимость. Технология уже запатентована и может применяться в травматологии, ортопедии и детской хирургии.
Проект реализован при поддержке гранта РНФ в рамках программы "Приоритет-2030".
Ранее сообщалось, что ученые из Нижнего Новгорода работают над российским аналогом мелозы.
