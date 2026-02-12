Нижегородские ученые представили свои инновационные проекты в химической отрасли потенциальным инвесторам Наука

Фото: НОЦ Нижегородской области

Специализированная питч-сессия, посвященная инновационным разработкам в химической отрасли, прошла на площадке «ИТ Лектория» в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило представителей научного сообщества и экспертов от индустриальных компаний.

Основной целью встречи стала организация прямого взаимодействия между авторами технологических решений и потенциальными потребителями данных технологий. Организация эффективного трансфера технологий – одна из задач Десятилетия науки и технологий в России.

К участникам обратилась заместитель председателя правительства Нижегородской области, и.о. министра науки и высшего образования региона Екатерина Солнцева.

«Химический комплекс исторически является одним из столпов экономики региона. Сегодня отрасль трансформируется, ориентируясь на высокие технологии, чистоту материалов и экологическую безопасность. Прямой диалог между наукой и реальным сектором позволяет сократить путь от лабораторного исследования до запуска промышленной линии», — отметила Екатерина Солнцева.

В рамках сессии были представлены проекты по созданию особо чистых веществ для микроэлектроники, технологий получения мейлозы для строительных смесей, синтеза высокоустойчивых пигментов и использования биомассы микроводорослей в качестве удобрений и другие. Участие в питч-сессии приняли ученые из Института химии высокочистых веществ имени Г. Г. Девятых РАН, НГПУ им. К. Минина, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. После каждого выступления состоялась сессия «вопрос-ответ». Эксперты промышленных предприятий смогли детально разобрать технические характеристики решений и обсудить их соответствие текущим запросам реального производства.

Директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко подчеркнул значимость системного сопровождения таких инициатив.

«Нижегородский научно-образовательный центр выступает связующим звеном, обеспечивающим эффективную коммуникацию между исследователями и производственными площадками. Совместная работа позволяет выявлять перспективные идеи на ранних стадиях и оказывать необходимую административную и консультационную поддержку. Внимание бизнеса к разработкам подтверждает высокий уровень компетенций нижегородских ученых», - сказал он.

Программа мероприятия также включала обсуждение актуальных инструментов поддержки инноваций. Александр Тарасенко представил доклад о существующих мерах помощи разработчикам, способствующих реализации проектов на территории региона.

В качестве перспектив участники наметили план по формированию «дорожных карт» для наиболее востребованных технологий. Это позволит авторам проектов получить поддержку в вопросах дальнейшего развития проектов и доведения прототипов до стадии промышленного внедрения на мощностях компаний-партнеров.

Период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.