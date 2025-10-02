Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Более 200 человек приняли участие в онлайн-конференции Минцифры РФ и Нижегородской области по теме цифровой инклюзии

01 октября 2025 15:55 Общество
Более 200 человек приняли участие в онлайн-конференции Минцифры РФ и Нижегородской области по теме цифровой инклюзии

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

Министерства цифрового развития РФ и Нижегородской области провели онлайн-конференцию «Инклюзивный драйв», посвященную цифровой инклюзии. Мероприятие было приурочено к Международному дню всеобщего доступа к информации.

Участники обсудили механизм работы законодательства о доступности государственных сайтов для людей с нарушением зрения, частые ошибки разработчиков, опыт продуктовых команд в адаптации сайтов для незрячих и задачи по вовлечению незрячих пользователей в тестирование и адаптацию веб-ресурсов.

В конференции приняли участие незрячие тестировщики и разработчики, представители Минцифры России и Нижегородской области, исполнительных органов из регионов, подрядчики госсайтов, ИТ-бизнес, эксперты по инклюзивному дизайну.

«Цифровой доступности мы уделяем большое внимание. В России, по официальным данным, - более 11 миллионов граждан с ограниченными возможностями здоровья. Больше половины из них пользуется интернетом, более трети делают это ежедневно. Статистика говорит сама за себя, и становится очевидно, как важно адаптировать наши платформы и сайты, делая их предельно доступными любому пользователю. Не менее важно прививать незрячим людям и людям с другими особенностями восприятия навыки работы с цифровыми сервисами, чтобы они чувствовали себя в этом мире наравне с остальными гражданами», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В рамках мероприятия были анонсированы важные решения по расширению доступности государственных сайтов для инвалидов по зрению.

«Доступность для инвалидов по зрению на госсайтах будет повышена в статусе. Планируется, что требования к интерфейсам и цифровому контенту перейдут из приказа Минцифры России в постановление Правительства РФ. Описание требований станет более подробным. Проект постановления уже в работе», — рассказал руководитель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области Илья Лебедев.

Также озвучена инициатива создания отечественной базы знаний по цифровой доступности с принципами инклюзивного дизайна, особенностями восприятия интерфейсов разными пользователями, инструментами для дизайнеров и разработчиков. Как сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Андрей Ульянов, запуск проекта с базовыми рекомендациями ожидается в этом году, а в последующем будет развитие портала.

Кроме того, в федеральном цифровом министерстве создают рабочую группу по цифровой инклюзии из представителей органов власти. Эксперты будут разрабатывать решения для ликвидации цифровой изоляции граждан с инвалидностью.

Напомним, с 2023 года Нижегородская область проводит масштабную модернизацию региональных и муниципальных сайтов под новые требования доступности для людей с инвалидностью по зрению. Уже адаптировано около 200 ресурсов. Также регион бесплатно обучает незрячих использованию гаджетов, внедряет в образовательные программы вузов дисциплины для ИТ-специалистов, которые будут создавать доступные интерфейсы и универсальный дизайн.

Повышение доступности госсайтов для всех категорий пользователей отвечает задачам нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

