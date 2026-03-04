Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна" Общество

Фото: молодёжный центр "Высота"

В Нижегородской области начался отбор на два творческих фестиваля «Студвесна» - среди студентов вузов и студентов профессиональных образовательных организаций (СПО) всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году участники продемонстрируют свои способности в девяти направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

Оба фестиваля являются отборочными этапами — лучшие конкурсанты войдут в состав региональной делегации и представят свои номера на всероссийской «Студвесне».

«Опыт прошлого года наглядно демонстрирует, что Нижегородская область — это кузница молодых талантов: более 1,5 тысячи наших студентов заявили о себе на региональном этапе, представив в общей сложности около 500 ярких творческих номеров и проектов. Мы видим, как фестиваль выходит за рамки сцены — многие проекты ребят находят практическое применение и становятся частью культурной жизни региона. Приглашаем творческую молодёжь присоединиться к этому движению», — сказал заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

Чтобы стать участником регионального фестиваля, студентам вузов необходимо пройти пять этапов. Первый из них — отборочный этап в вузе, по итогам которого будет сформирован перечень номеров, рекомендованных для участия в конкурсных просмотрах. Если участник не попадает в список от вуза, то он может подать заявку на открытые конкурсные просмотры до 18 марта на сайте: https://nn-young.ru/kreativnyye-studvesna. Информация о проведении и сроках каждого этапа находится в положении, которое размещено по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Mydln3hSv3tO1w.

Студентам колледжей и техникумов, чтобы стать участником «Студвесны», необходимо подать заявку до 7 марта включительно по ссылке: https://nn-young.ru/kreativnyye-studvesna. Участников ждут три этапа. Информация о проведении и сроках каждого этапа находится в положении, которое размещено по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/0k9-_42XmDs30g.

По итогам всех конкурсных отборов будут сформированы делегации от Нижегородской области, которые представят регион на всероссийских этапах «Студвесны» среди студентов вузов и студентов СПО.

О завершении регистрации на «Студвесну» студентам вузов и профессиональных образовательных организаций напомнит нижегородская телебашня. 6 и 17 марта на самом высоком инженерном сооружении города включится тематическая подсветка. Грани телебашни украсит красочный фирменный паттерн мероприятия. На медиафасаде будет транслироваться бегущая строка с логотипом «Студвесны», слоганом «Весна. Творчество. Ты» и призывом «Успей зарегистрироваться!».

Региональные фестивали проводятся в рамках реализации программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна) Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».

«Студвесна» — единственная в России программа поддержки и развития молодёжного творчества, которая реализуется с 1993 года. Ежегодно в программе участвует около 1,5 млн творцов в возрасте от 12 до 35 лет, представляющих более 1 200 образовательных организаций со всех уголков страны. Главной целью программы является совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и популяризация культурного наследия народов России, использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом.

Напомним, что создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека – одна из целей нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется в нашей стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.