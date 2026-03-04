Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта Общество

В преддверии Международного женского дня нижегородцев предупредили: вместе с красивыми букетами в дом можно принести опасных вредителей. Речь идет о западном цветочном трипсе.

Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл, вредитель широко распространен в Америке и странах Европы. Обнаружен он и в России. Чаще всего вредителя завозят вместе со срезанными цветами и укорененными растениями в горшках.

Опасность трипса заключается в его способности переносить вирусы, вызывающие серьезные заболевания растений. Для передачи инфекции от зараженного растения к здоровому насекомому достаточно около 30 минут питания. При этом внешние признаки поражения могут проявиться лишь через одну-две недели.

