Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:19
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта
04 марта 2026 14:15
Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна"
04 марта 2026 13:49
"Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году
04 марта 2026 13:27
Оформление выплат и льгот упростили для нижегородских семей
04 марта 2026 12:43
Две школы и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области
04 марта 2026 12:29
Родительское онлайн-собрание о приеме в первый класс пройдет в Нижегородской области
04 марта 2026 12:00
Стандарт здорового питания для детей предложили разработать в России
Общество

Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта

04 марта 2026 14:19 Общество
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня нижегородцев предупредили: вместе с красивыми букетами в дом можно принести опасных вредителей. Речь идет о западном цветочном трипсе.

Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл, вредитель широко распространен в Америке и странах Европы. Обнаружен он и в России. Чаще всего вредителя завозят вместе со срезанными цветами и укорененными растениями в горшках.

Опасность трипса заключается в его способности переносить вирусы, вызывающие серьезные заболевания растений. Для передачи инфекции от зараженного растения к здоровому насекомому достаточно около 30 минут питания. При этом внешние признаки поражения могут проявиться лишь через одну-две недели.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества появилась в Нижегородской области к 8 Марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
8 марта Россельхознадзор Цветы
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2026 11:16
Опубликован график работы нижегородских медучреждений в мартовские выходные
25 февраля 2026 09:26
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте
08 марта 2025 16:30
Надпись "8 марта" появится на телебашне Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных