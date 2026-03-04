Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Родительское онлайн-собрание о приеме в первый класс пройдет в Нижегородской области

04 марта 2026 12:29
Родительское онлайн-собрание о приеме в первый класс пройдет в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Родительское онлайн-собрание, посвященное поступлению детей в школу, пройдет 5 марта в 18.00 в группе центра "Сфера". Присоединиться к нему смогут все желающие по ссылке: https://vk.com/video-61568942_456239511.

На мероприятии министр образования региона Михаил Пучков расскажет, как будет организован прием детей в первый класс.

Родителям доступны несколько способов подачи документов: через электронный портал государственных и муниципальных услуг, по почте или при личном обращении в школу. Каждое образовательное учреждение обязано принять заявление любым из этих способов, а семьи могут выбрать наиболее удобный вариант. Информацию о зачислении ребенка направят тем способом, который родители укажут в заявлении, в том числе через личный кабинет на "Госуслугах".

Кстати, по данным минобра, в прошлом году большинство заявлений родители направляли дистанционно через портал "Госуслуги".

О психологической готовности детей к началу обучения расскажет кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного образования Нижегородского института развития образования Ольга Гурова.

Заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Макарова поделится рекомендациями по формированию полезных привычек у младших школьников, особенно в период адаптации к школе.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры начального образования НИРО Татьяна Рунова объяснит, как поддержать у детей интерес к учебе и развивать самостоятельность.

О возможностях дополнительного образования расскажет директор регионального центра развития творчества детей и юношества Андрей Попов. Он напомнил, что "Навигатор возможностей" — это цифровая платформа, где зарегистрированы около 400 тысяч юных нижегородцев. Сервис помогает родителям увидеть все доступные программы дополнительного образования и выбрать направления, которые действительно интересны ребенку.

Завершит встречу выступление педагога-психолога высшей квалификационной категории Нижегородского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Марии Арюховой. Она остановится на причинах и последствиях детской агрессии и даст советы по общению с детьми в период подготовки к школе.

Ранее сообщалось, что с 2027-2028 учебного года для выпускников 9-х классов введут обязательный устный экзамен по истории.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

