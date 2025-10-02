Более 50 участников проекта "СВОё дело" составили планы своих проектов на первых бизнес-играх Экономика

Фото: филиалы центра "Мой бизнес" в городах Урень и Бор

Более 50 участников проекта «СВОё дело» приняли участие в бизнес-играх в Урене, Лукоянове, Павлове, Нижнем Новгороде, Навашине и г. Бор.

Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства, областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на бизнес-играх участники проекта на практике отрабатывают знания, полученные во время онлайн-обучения основам предпринимательской деятельности и на семинарах по развитию бизнес-компетенций.

«Большинство участников пришло на проект либо с минимальным опытом в предпринимательстве, либо вовсе без опыта. Во время бизнес-игры эксперты регионального центра «Мой бизнес» и наставники оказали помощь участникам в проработке бизнес-идей, включая описание продукта или услуги, проведение SWOT-анализа, а также анализ рынка, подбор каналов коммуникации, расчет финансовых результатов и определение социально-экономической значимости проекта. В финале бизнес-игры каждый участник получил готовый бизнес-план. Также состоялась защита проектов, по результатам которой были определены 15 проектов-победителей», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Нижнем Новгороде лучшими признаны проекты по организации торговли мороженым, напитками и кондитерскими изделиями, производству текстиля с вышивкой, логотипами, шевронами, а также ремонту и переоборудованию автобусов, изготовлению складных столов для малогабаритных помещений и авто. В городе Бор – проекты по открытию глэмпинга и точки общественного питания. В Лукоянове – проекты козьей фермы и пункта выдачи заказов. В Урене – проекты открытия предприятия по разведению рыбы, кузницы и груминг-салона. В Навашине – проекты по открытию точки общественного питания и фирмы по комплексному ремонту и отделке жилых и коммерческих помещений. В Павлове – проекты организации по монтажу автозвука, открытию медицинского центра и автомастерской.

«С участниками проекта «СВОё дело» работают наставники – успешные предприниматели и директора предприятий, руководители муниципальных деловых объединений. Они делятся с начинающими бизнесменами самым ценным – своим личным опытом: рассказывают о том, как создавали свой бизнес, как преодолевали трудности и добивались успеха, как получали господдержку. Наставников для каждого района выбирали с учетом специфики идей, которые планируют реализовать участники проекта в этом муниципалитете. Такое адресное взаимодействие позволит начинающим предпринимателям избежать многих ошибок при реализации своих бизнес-проектов», – добавил министр.

Наставниками в городе Бор выступила Эльвира Ларикова (социальный предприниматель, руководитель Центра психолого-педагогической помощи «Съесть_слона»), в Лукоянове - Наталья Гуськова (торговля розничная и оптовая), в Урене - Светлана Кочугова (руководитель текстильной лавки, председатель ООО «Союз предпринимателей Уренского района»), в Навашине - Павел Мелентьев (строительные работы), в Павлове - Наталья Печенева (управляющий собственник базы отдыха «Тосканка») и Максим Ефанов (учредитель рекламного агентства «Реклайм»).

Победителем бизнес-игры в городе Бор стал Андрей Святов. Он планирует открыть глэмпинг на берегу озера в своем муниципалитете. С подросткового возраста готовился к службе в армии, учился в кадетском училище, потом в образовательной организации органов безопасности России. После учебы получил звание офицера в армии, в том числе выполнял задачи в зоне специальной военной операции.

«Всю свою жизнь я стремился приносить пользу людям, и эта цель осталась со мной и после завершения военной службы. Решил создать комплексный центр, где можно переключиться на разные виды физической активности: катание на сапбордах и вейкбайках, велосипедные прогулки. Также планирую создать на базе глэмпинга условия для реабилитации участников СВО. В развитии этого проекта мне помогает программа «СВОё дело». На семинарах по развитию бизнес-компетенций мы работали с искусственным интеллектом, разбирались в юридических и правовых аспектах ведения бизнеса, а также в рисках, связанных с неграмотным планированием. Благодаря бизнес-игре мне удалось детально проработать план своего проекта, наметить конкретные шаги по его реализации», – рассказал Андрей Святов.

Программа «СВОё дело» продлится до конца ноября. Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана. В семинарах программы «СВОё дело» приняли участие около 140 человек.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

