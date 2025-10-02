Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
На Парламентском дне ЗСНО во ВГУВТ обсуждался вопрос синергии цифровых систем и принципов бережливого управления

На Парламентском дне ЗСНО во ВГУВТ обсуждался вопрос синергии цифровых систем и принципов бережливого управления

Фото: пресс-служба ЗСНО

1 октября в Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) прошел Парламентский день Законодательного Собрания Нижегородской области. На базе вуза состоялся «круглый стол», посвященный теме информационных систем как основы бережливых технологий. В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания, студенты и преподаватели университета, представители Общественного совета, Корпоративного университета правительства Нижегородской области, Регионального центра компетенций, члены Молодежного парламента.

Участники круглого стола обсудили, как современные ИТ-решения и принципы бережливого производства повышают эффективность работы в органах государственной власти, образовательных учреждениях, на предприятиях. В своем выступлении проректор по научной и инновационной деятельности ВГУВТ Евгений Бурмистров рассказал о трендах развития университета как центра компетенций для речного и морского транспорта, уделив особое внимание участию университета в программах «Приоритет 2030» и созданию нового научного облика вуза.

Одной из центральных тем встречи стало обсуждение практических основ внедрения бережливых технологий в работу Законодательного Собрания Нижегородской области. С докладом на эту тему выступил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата парламента Максим Ребров.

«Для нас важно, чтобы бережливое управление не оставалось теорией, а давало реальные, осязаемые результаты. Опыт нашего парламента, который стал первым в России органом власти, получившим статус образца федерального уровня, – лучшее тому доказательство. Мы активно переносим этот опыт на площадку вузов, чтобы студенты с самого начала своей карьеры понимали ценность оптимизации процессов и могли применять эти знания в любой отрасли – от нормотворчества до судостроения», – подчеркнул Максим Ребров.

Представители университета подробно рассказали о своих проектах. Так, начальник управления научных исследований Сергей Гордлеев продемонстрировал, как виар-тренажеры и речные информационные системы совершенствуют подготовку кадров для флота. Директор научно-технического тренажерного центра «Механик» Андрей Корнев поделился опытом цифровизации на сварочном полигоне, который, как он отметил, является опорной площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Итогом работы секции стала договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества между Законодательным Собранием и ВГУВТ, в том числе в части организации учебных практик, совместных проектов и популяризации бережливых технологий среди молодежи. Участники сошлись во мнении, что объединение академических знаний, практического опыта парламентариев и современных технологий создает прочный фундамент для будущего развития Нижегородской области.

«Все участники процесса должны быть заинтересованы в эффективном внедрении бережливых технологий в вузах. Это стратегическая задача, от решения которой зависит конкурентоспособность наших выпускников и, в конечном счете, экономики всего региона. Уверен, что системная работа, которую мы ведем, в том числе через такие диалоговые площадки, позволит сформировать кадровый резерв, готовый к работе в условиях цифровой трансформации», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

ВГУВТ Законодательное собрание Судоходство
