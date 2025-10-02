Более 300 переговоров провели нижегородские предприятия на площадке международной выставки "Иннопром. Беларусь 2025" Экономика

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

Более 300 переговоров провели нижегородские предприятия на площадке международной выставки «Иннопром. Беларусь 2025». Деловые встречи прошли как с представителями белорусских предприятий, так и с участниками форума из разных регионов и других стран. Всего в международном выставочном центре Belexpo с 29 сентября по 1 октября работало более 520 компаний из России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других государств.

Делегацию Нижегородской области возглавлял заместитель губернатора Андрей Саносян. Также в состав делегации вошли первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Шапилов, руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александра Бессонова и представители девяти нижегородских предприятий*.

«Развитие торговых отношений с Беларусью имеет для Нижегородской области стратегическое значение. Страна входит в тройку крупнейших импортеров продукции нашего региона. Деловые связи между нижегородскими и белорусскими компаниями расширяются, в том числе благодаря целенаправленной работе правительства Нижегородской области. Мы активно поддерживаем бизнес, заинтересованный в сотрудничестве с белорусскими партнерами, и регулярно проводим совместные мероприятия. За время работы выставки коллективный стенд Нижегородской области посетило более 1000 человек», – рассказал Андрей Саносян.

Организацию и застройку стенда осуществлял Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Центр взял на себя расходы на оплату аренды выставочных площадей, застройку и сопровождение, включая необходимое оборудование и мебель, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего бизнеса.

«Беларусь остается одним из самых востребованных внешнеторговых направлений. На площадке выставки «Иннопром. Беларусь» нижегородский бизнес провел несколько сотен переговоров с местными предприятиям. Особый интерес белорусские партнеры проявили к продукции нижегородских предприятий, работающих в сфере машиностроения, транспортной инфраструктуры и логистики, энергетического оборудования и технологий, жилищно-коммунального хозяйства», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также для представителей химической промышленности в рамках выставки прошел «Форум химиков». В мероприятии принимало участие более 20 нижегородских и 30 белорусских организаций химической отрасли.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).