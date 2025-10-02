216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" обнародовал статистику за сентябрь 2025 года, касающуюся пропавших без вести в Нижегородской области.
Согласно опубликованным данным, за месяц поступила информация о 16 случаях исчезновения. Из них 192 человека были найдены живыми, четверым помощь не потребовалась, а семь человек, к сожалению, спасти не удалось — они погибли.
На сегодняшний день в регионе остаются в розыске 13 человек.
Как ранее отмечали волонтёры, чаще всего теряются пожилые люди, особенно в лесной местности. Обычно это происходит, когда они отправляются на прогулку или за грибами без мобильного телефона и теряют ориентиры. По словам волонтеров, обращаться за помощью необходимо сразу же.
Напомним, что в сентябре нижегородская полиция разыскивала почти 680 пропавших граждан. В частности, сообщалось о пропавшей 80-летней женщине, которая отправилась в лес и не вернулась домой.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+