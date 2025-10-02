Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 12 тысяч граждан с начала 2025 года

02 октября 2025 11:31 Экономика
Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 12 тысяч граждан с начала 2025 года

Фото: УТЗН Нижегородской области

За январь-сентябрь 2025 года в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за помощью в трудоустройстве обратилось свыше 18,6 тысячи жителей региона, из них 12,4 тысячи человек уже вышли на новую работу.

Нижегородцы заняли вакантные позиции в оборонно-промышленном комплексе, торговых, медицинских и образовательных учреждениях, пополнили коллективы предприятий общепита и ЖКХ. Они трудоустроились инженерами, бухгалтерами, фельдшерами, водителями автомобиля, лаборантами, социальными работниками, слесарями, токарями, системными администраторами и др.

«Нижегородская область вошла в первые 17 регионов, где были внедрены единые стандарты работы в кадровых центрах, что позволило нам выстроить активное взаимодействие с работодателями. Жители региона успешно находят себя в самых разных отраслях экономики — от промышленности до социальной сферы», — отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Специалисты кадрового центра помогают соискателям в подборе вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию, при необходимости направляют на бесплатное переобучение востребованным в регионе специальностям, а также оказывают психологическую поддержку, проводят социальную адаптацию и профессиональную ориентацию.

Получить помощь в трудоустройстве можно онлайн через портал «Работа России», а также обратившись лично в один из офисов Нижегородского кадрового центра или в официальную группу учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
