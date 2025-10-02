Замгубернатора Егор Поляков встретился с нижегородским бизнес-сообществом Экономика

Фото: Александр Воложанин

Более 60 предпринимателей приняло участие во встрече заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова с бизнес-сообществом. Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате региона 1 октября 2025 года.

Основными темами на встрече стали вопросы оформления земельных участков, разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки, внесения изменений в них. Также бизнес интересовался льготами для организаций, реализующих туристические проекты, изменениями границ и режимов охранных зон, вопросами перевода земель сельхозназначения в земли поселений для реализации проектов по жилищному строительству, модернизацией камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения автомобилями.

Кроме того, предприниматели рассказали о сложностях при техническом присоединении к сетям памятников архитектуры и обозначили важность продолжения работы по снижению административного давления на бизнес.

«В довольно непростых текущих условиях наш бизнес продолжает обеспечивать рост нижегородской экономики. Безусловно, тенденция замедления роста ВРП есть, и предприниматели сегодня интересовались мерами поддержки при жесткой денежно-кредитной политике профильных ведомств. Вопросов много: как системных и общих, так и частных, предельно конкретных. Так, среди прочих тем взял на личный контроль помощь организации, которая восстанавливает детский лагерь. Компания просит скорректировать охранные зоны, ранее установленные по ошибке. Я рад, что подобный формат общения действительно полезен для решения проблем бизнеса», - рассказал Егор Поляков.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения «Деловая Россия» Павел Солодкий, заместитель генерального директора ТПП региона Ольга Акимова и представители профильных органов власти.

«Уже несколько лет подобные встречи становятся регулярной площадкой для прямого диалога власти и бизнеса. Встреча вновь подтвердила готовность власти оперативно реагировать на запросы бизнеса. Открытый диалог позволил детально изучить ключевые вопросы — от налогового стимулирования до обновления инфраструктуры. Все озвученные бизнесом проблемы найдут отражение в протокольных поручениях. Этот позитивный опыт Нижегородской области подтверждает важность систематического взаимодействия, позволяющего учитывать нужды предпринимателей и строить эффективное региональное развитие», - подчеркнул Павел Солодкий.

Напомним, что в регионе также действует совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области (инвесткомитет). Он является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. В его задачи входит регулирование спорных вопросов между инвестором и органами исполнительной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Подать заявку на обсуждение совета можно, обратившись в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области или используя форму на инвестиционном портале региона.

Организация прямых каналов взаимодействия бизнеса и органов власти отвечает задачам нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который действует в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.