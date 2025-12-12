Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 декабря 2025 17:20Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу
12 декабря 2025 16:56Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области
12 декабря 2025 16:19Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи
12 декабря 2025 16:16Более 60 потенциальных получателей соцконтракта прошли обучение основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
12 декабря 2025 15:00ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"
12 декабря 2025 14:43С Олега Сорокина и его экс-жены взыскали еще 1,4 млрд рублей
12 декабря 2025 13:03Две нижегородские компании участвуют в мероприятии Discover Russia под эгидой бренда "Сделано в России"
12 декабря 2025 12:15Более 1 млрд рублей получил бюджет Нижегородской области от торгов по КРТ
11 декабря 2025 19:1385 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку
11 декабря 2025 11:17Люлин заявил, что у "разливаек" два пути: либо работать по закону, либо закрыться
Экономика

Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу

12 декабря 2025 17:20 Экономика
Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу

АО "Камея" из Москвы направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с немецкого автоконцерна Volkswagen еще 1,6 млрд рублей. Эти средства компания требует в дополнение к уже взысканным ранее суммам по делу о долгах перед Горьковским автозаводом.

Согласно материалам суда, заявление было подано в декабре 2025 года. Однако 8 декабря арбитраж оставил его без движения до 12 января 2026 года. Причиной стало отсутствие необходимых документов, подтверждающих, что заявление было направлено конкурсному управляющему должника, а также другие процессуальные нарушения.

В определении суда говорится, что если заявитель не устранит указанные недостатки в установленный срок, заявление вместе с приложениями будет возвращено без рассмотрения.

Напомним, в марте 2022 года Volkswagen Group приостановила производство автомобилей на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде.

В июле 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск Горьковского автозавода (ныне Нижегородский автомобильный завод) к Volkswagen, обязав немецкую компанию выплатить 15,5 млрд рублей убытков и 40 тысяч евро задолженности. Иск был связан с отказом концерна от поставок комплектующих, включая двигатели, что привело к нарушению производственного процесса. Volkswagen не смог обжаловать это решение, и оно вступило в законную силу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАЗ Долги Суд
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 13:30Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"
06 сентября 2025 09:30Сборка автомобилей "Волга" стартует в Нижнем Новгороде весной 2026 года
24 июля 2025 18:25Горьковский автозавод переходит на четырехдневную рабочую неделю
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных