Еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу Экономика

АО "Камея" из Москвы направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с немецкого автоконцерна Volkswagen еще 1,6 млрд рублей. Эти средства компания требует в дополнение к уже взысканным ранее суммам по делу о долгах перед Горьковским автозаводом.

Согласно материалам суда, заявление было подано в декабре 2025 года. Однако 8 декабря арбитраж оставил его без движения до 12 января 2026 года. Причиной стало отсутствие необходимых документов, подтверждающих, что заявление было направлено конкурсному управляющему должника, а также другие процессуальные нарушения.

В определении суда говорится, что если заявитель не устранит указанные недостатки в установленный срок, заявление вместе с приложениями будет возвращено без рассмотрения.

Напомним, в марте 2022 года Volkswagen Group приостановила производство автомобилей на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде.

В июле 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск Горьковского автозавода (ныне Нижегородский автомобильный завод) к Volkswagen, обязав немецкую компанию выплатить 15,5 млрд рублей убытков и 40 тысяч евро задолженности. Иск был связан с отказом концерна от поставок комплектующих, включая двигатели, что привело к нарушению производственного процесса. Volkswagen не смог обжаловать это решение, и оно вступило в законную силу.