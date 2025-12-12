Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Экономика

Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области

12 декабря 2025 16:56
Развитие сельского хозяйства и агротуризма обсудили в Нижегородской области

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Круглый стол по развитию сельского хозяйства и агротуризма на севере Нижегородской области собрал более 50 предпринимателей из 13 муниципальных округов: Воскресенского, Варнавинского, Ветлужского, Краснобаковского, Уренского, Шахунского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского, Семеновского, Ковернинского, Городецкого и Сокольского. Мероприятие провели Корпорация развития Нижегородской области совместно с администрацией муниципального округа г. Шахунья.

Представители Корпорации развития рассказали участникам об услугах организации и возможностях агентства развития при сопровождении инвестиционных проектов. Также в рамках круглого стола были представлены нововведения в части мер государственной поддержки проектов малого агробизнеса. В частности, представители ГКУ НО «Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» рассказали участникам о возможности получения субсидий и возмещения части затрат на реализацию проектов в сфере агротуризма.

В заключение мероприятия прошли b2b-переговоры, в рамках которых предприниматели обсудили потенциальное сотрудничество при реализации проектов в областях сельского хозяйства и туризма. За личными консультациями к представителям Корпорации и ИКЦ обратились 15 представителей бизнеса.

Напомним, с 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Для получения консультаций инвесторы могут обратиться в Корпорацию развития Нижегородской области по номеру горячей линии: 0052, через чат-бот или форму «обратной связи», а также по номерам, указанным на инвестпортале в разделе «Контакты». Также предпринимателям доступен сервис «Сообщить о проблеме», воспользовавшись которым, каждый предприниматель может сообщить о возникающих сложностях при реализации инвестпроекта и получить необходимую консультационную поддержку по вопросу.

Нацпроект Шахунья
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных