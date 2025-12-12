Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Экономика

ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"

12 декабря 2025 15:00 Экономика
ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со школьными дневниками

Фото: предоставлено ВТБ

Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв.

Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры для «срочного медосмотра» якобы для допуска к занятиям. Установив доверие, они пытаются выманить код из СМС и PUSH-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке для «срочного медосмотра».

«Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая “легкий заработок”. Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации — прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя», — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных