Заречный филиал кадрового центра открылся после модернизации Экономика

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылся модернизированный Заречный филиал Нижегородского кадрового центра "Работа России". Пространство полностью обновлено в соответствии с современными стандартами, а сам центр станет опорной площадкой по кадровому обеспечению машиностроительной отрасли региона.

В церемонии открытия приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, руководитель регионального управления по труду и занятости Игорь Пантюхин, директор центра "Работа России" Людмила Егорова, а также другие официальные лица.

Чечерин отметил, что современные центры занятости становятся точками притяжения как для соискателей, так и для работодателей. По его словам, здесь объединяются интересы граждан, кадровые потребности бизнеса и государственные ресурсы.

"Открытие такого пространства — это шаг к созданию "офиса работы мечты". В одном месте можно получить все услуги по трудоустройству, а главное — увидеть будущее в перспективных рабочих профессиях, которые сегодня стали высокотехнологичными и высокооплачиваемыми", - сказал замглавы региона.

Обновленный Заречный филиал будет специализироваться на кадровом сопровождении предприятий машиностроительного кластера. Отраслевая направленность нашла отражение в оформлении интерьеров: тематические панели рассказывают об истории машиностроения и содержат мотивационные послания для будущих специалистов.

Как рассказала директор центра Людмила Егорова, филиал задуман как флагманская точка притяжения для отрасли машиностроения. Там молодежь сможет узнать все о востребованных профессиях.

Инфраструктура офиса отвечает актуальным требованиям: здесь есть удобная зона приема граждан, доступ к цифровым сервисам, конференц-зал для проведения мероприятий, а также детский уголок. Работа центра организована по принципу "единого окна"— заявители могут получить весь комплекс услуг, включая карьерное консультирование, помощь в трудоустройстве и взаимодействие с работодателями.

Заречный филиал расположен в Нижнем Новгороде на улице Комсомольской, 17.

Напомним, Нижегородский кадровый центр вошел в число первых 17 пилотных учреждений страны, прошедших полную модернизацию по федеральной программе. Речь идет не только об обновлении интерьеров, но и о переформатировании принципов работы: внедрена система "единого окна", а сотрудники прошли дополнительное обучение, чтобы учитывать индивидуальные запросы каждого клиента — как гражданина, так и бизнеса.

С начала 2025 года в России реализуется национальный проект "Кадры", инициированный президентом Владимиром Путиным. В его состав входят четыре федеральных проекта: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда".

Ранее сообщалось, что при нижегородском кадровом центре открылась школа "Женщины участников СВО".