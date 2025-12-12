Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи Экономика

Нижегородские предприниматели могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги». Онлайн- система обработки обращений бизнеса – один из элементов Регионального инвестстандарта – с 2024 года работает в Нижегородской области, который вошел в число пилотных регионов,

«Чаще всего обращения на «ПОС.Бизнес» касаются технологического присоединения, мер финансовой поддержки, подбора земельных участков для строительства, а также вопросов оформления градостроительных документов. Однако спектр затрагиваемых тем гораздо шире: через систему бизнес может задать любой вопрос, касающийся ведения деятельности в регионе. Все обращения внимательно анализируются, а наиболее сложные и значимые вопросы выносятся на заседания инвесткомитета», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Процедура подачи заявления проста и практически полностью автоматизирована. Сначала система выводит сведения об организации, занесенные в «Госуслуги», то есть бизнесу не нужно заполнять эти сведения самостоятельно (самим нужно указать только контакты представителя компании). Дальше появляется форма, в которую необходимо занести обязательную информацию в зависимости от вопроса. Например, если вопрос связан с ошибками при заключении договора, запрашивается номер договора и уточняется, какого формата ошибка допущена, или если вопрос связан с земельными участками, необходимо предоставить месторасположение участка, о котором идет речь. Есть возможность добавить и дополнительные материалы по желанию предпринимателей.

Бизнес также может оценить, насколько качественным и полным оказался ответ. Если он не устроит заявителя дважды, вопрос выносится на рабочую группу при инвесткомитете под руководством замглавы региона Егора Полякова. В группу входят представители регионального правительства, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации. При необходимости будут привлекаться и другие ведомства, ответственные за решение возникающих у представителей бизнеса вопросов.

Напомним, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, поднялась на 68 строчек - на второе место в стране.

С 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.