Общество

Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО

02 октября 2025 12:10
Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с заместителем министра внутренней региональной и муниципальной политики Дмитрием Грачёвым — участником второго потока федеральной программы развития кадрового потенциала "Время героев". В рамках этой инициативы глава региона выступает для него в роли наставника.

Во время беседы Дмитрий Грачёв поделился впечатлениями от прохождения программы. Он отметил, что участие в "Времени героев" позволило ему глубже понять специфику работы министерства и быстрее адаптироваться к новым задачам. Также он рассказал о стажировке, в рамках которой изучал деятельность ключевых региональных структур.

В частности, он познакомился с работой Центра управления регионом, АНО "Молодёжный центр "Высота"", центра "Авангард", Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), а также центра компетенций "Госстарт", функционирующего на базе КУПНО.

В сопровождении наставника Дмитрий Грачёв побывал в Спасском и Пильнинском округах, где смог лично ознакомиться с работой местных администраций.

"Это бесценный опыт. Чтобы чему-то научиться, важно видеть всё своими глазами, наблюдать за работой глав муниципалитетов, которые напрямую взаимодействуют с людьми", — подчеркнул Грачёв.

Глеб Никитин отметил, что участие Грачёва в программе особенно ценно с учётом его боевого опыта. По словам губернатора, это позволяет эффективнее выстраивать коммуникацию с семьями участников СВО на местах.

"Сегодня это крайне важно. Когда человек, прошедший СВО, участвует во встречах с нашими бойцами и их близкими, это помогает более глубоко понимать потребности и оказывать помощь точечно", — отметил глава региона.

В рамках стажировки Дмитрий Грачёв неоднократно участвовал в доставке гуманитарной помощи военнослужащим и жителям новых территорий. Кроме того, он информировал бойцов о действующих в регионе мерах поддержки, а также о программе "Герои. Нижегородская область", направленной на адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО в органах государственной власти.

Помимо участия в федеральной программе, Дмитрий Грачёв сам стал наставником в региональной инициативе. Он помогает другому ветерану СВО осваивать принципы и практики госуправления.

Программа "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Её цель — подготовка квалифицированных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.

Обучение длится около двух лет в смешанном формате: очные модули сочетаются с самостоятельной работой. Второй поток стартовал в ноябре 2024 года и включает 85 участников, среди которых — Дмитрий Грачёв. Средний возраст участников региональной программы составляет 38 лет. Среди 60 участников — 1 женщина и 59 мужчин. 75% из них имеют высшее образование, а общее количество полученных ими наград за службу — 91.

Напомним, 11 сентября в прошел "День наставника" в рамках программы "Герои. Нижегородская область". Сообщалось, что наставниками для участников программы стали, в том числе, замгубернатора Андрей Гнеушев и спикер ЗСНО Евгений Люлин.

