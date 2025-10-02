Мобилизационный резерв начали формировать в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области начали формировать мобилизационный резерв "БАРС-НН". Его цель — повышение безопасности региона. Служба в резерве не связана с отправкой в зону специальной военной операции и проходит исключительно на территории области, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Набор осуществляется на добровольной основе через военкоматы путем заключения контракта с Министерством обороны РФ. Главная особенность — возможность совмещать гражданскую работу с военной подготовкой. Участники резерва сохраняют основное место работы и средний заработок, при этом на время сборов за ними закрепляется рабочее место.

Резервистов обеспечивают денежным содержанием, обмундированием и экипировкой. Во время сборов предусмотрены повышенные выплаты, медицинское сопровождение, страхование жизни и здоровья, а также бесплатное питание.

Подготовка включает как теоретические, так и практические занятия: стрельбы, тактическую медицину, инженерную подготовку, обучение применению и противодействию беспилотникам, вождение боевой техники. На индивидуальные тренировки отводится 24 дня в год, а на сборы в составе подразделений — 30 дней.

Служба в резерве открывает возможность получить новую военно-учетную специальность, воинскую должность, очередное звание и даже ведомственные или государственные награды.

Подробности можно узнать по телефону 8-800-10-17-017, в телеграм-канале BARS-NN или на сайте bars-nn.nobl.ru.

Сообщалось, что этой осенью в армию планируется призвать более 2100 жителей Нижегородской области.

Напомним, Мининскому батальону присвоено почетное гвардейское звание.