Общество

Поддержку ветеранов СВО и их семей обсудили на расширенном заседании Госсовета

02 октября 2025 12:53 Общество
Поддержку ветеранов СВО и их семей обсудили на расширенном заседании Госсовета

Фото: пресс-служба Госсовета

29 сентября состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей по подготовке к Президиуму Госсовета.

В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко; помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева; председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова; представители других федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы РФ, главы регионов, общественные организации, эксперты. Также в заседании участвовали ветераны СВО. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое. Но остаются вопросы – как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать.

«По мере возникновения проблем продолжается выработка дополнительных мер поддержки. Такая работа ведется постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны. Все эти вопросы обсуждаются на площадке профильной комиссии Госсовета РФ с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе участвуют и сами наши герои – ветераны СВО. Вам, ребята, отдельное спасибо за ваш подвиг и ваше неравнодушие!» - сказал Секретарь Госсовета.

Игорь Бабушкин рассказал о работе комиссии по подготовке к Президиуму Госсовета. «Мы сформулировали более 40 проектов поручений президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», от экспертов и Администрации Президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с Правительством и после детальной отработки представим Главе государства», - отметил Игорь Бабушкин.

Анна Цивилева отметила, что Государственный совет РФ выступает структурой, формирующей дорожную карту, по которой движутся все органы власти и ведомства для достижения целей, поставленных президентом.

«За два года работы фонду удалось создать уникальную экосистему комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, в ее основе  - индивидуальный подход и тесное межведомственное взаимодействие. Сегодня мы обсуждаем результаты, которых мы достигли в помощи ветеранам и членам семей участников СВО, и вопросы, которые предстоит решить в межведомственном взаимодействии. В первую очередь, это касается медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также трудоустройства. Для нас важно, чтобы каждый ветеран был окружен заботой и вниманием, не оставался с трудностями один на один», - сказала Анна Цивилева.

В формате тематических круглых столов участники мероприятия обсудили такие вопросы, как: реализация федеральных и региональных мер поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей; совершенствование механизмов предоставления мер поддержки, в том числе в электронном виде; оказание медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, в том числе санаторно-курортное лечение; реабилитация ветеранов боевых действий – участников СВО (инвалидов), в том числе предоставление им технических средств реабилитации (протезирование); переобучение и трудоустройство; улучшение жилищных условий; вовлечение в военно-патриотические мероприятия, занятия спортом; адаптация и ресоциализация ветеранов боевых действий - участников СВО и др.

Напомним, Нижегородская область с 2022 года направила более 38 млрд рублей на поддержку участников СВО. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Сарове 22 августа доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Тема, которая сегодня требует особого внимания от всех нас, - это поддержка специальной военной операции. Во-первых, у нас создан отдельный проектный офис – Дом народного единства, через который проходит вся работа с воинскими частями, сбор гуманитарной помощи, взаимодействие непосредственно с семьями военнослужащих. Кроме того, мы выстроили работу нашей региональной межведомственной комиссии так, что они выезжают прямо в квартиры, встречаясь с семьями военнослужащих, находясь с ними в прямом контакте», - рассказал губернатор Нижегородской области. 

«Так и надо. За это спасибо большое», - подчеркнул Владимир Путин. 
 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Госсовет СВО Фонд "Защитники Отечества"
