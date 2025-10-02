Представители партии "Единая Россия" поздравили старшее поколение Нижегородской области с Днем пожилого человека Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области прошли мероприятия для старшего поколения, приуроченные ко Дню пожилого человека. Организаторами выступили местные отделения партии, представители первичек, активисты «Молодой гвардии Единой России».

Так, в Гагинском муниципальном округе активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» навестили почетных жителей: детей войны и ветеранов труда. Волонтёры вручили им цветы и подарки.

«Дорогие ветераны, поздравляю вас от всей души с праздником. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за безграничную любовь к Родине. Мы равняемся на вас», – сказала руководитель Гагинского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Буртышева.

В Лысковском муниципальном округе молодогвардейцы провели акцию «Добрые руки». Волонтеры помогли по хозяйству одиноким пожилым людям.

«Для нас важно не ограничиваться формальными поздравлениями, а оказывать реальную, ощутимую помощь. Убраться во дворе, принести воды, сходить за продуктами – эти простые вещи значительно облегчают жизнь нашим бабушкам и дедушкам», — прокомментировала руководитель Лысковского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Смоленова.

«Подобные мероприятия – это не разовые акции к празднику, а часть нашей постоянной работы по укреплению связи между поколениями и воспитанию молодежи на лучших примерах самоотверженности и любви к Родине. Живое общение с теми, кто прошел через тяжелейшие испытания и своим трудом поднимал страну, дает нашим активистам гораздо больше, чем любая лекция. Это бесценные уроки доброты, стойкости и истинного патриотизма, которые останутся с ними на всю жизнь», - подчеркнул руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.

В Арзамасском доме-интернате для престарелых и инвалидов секретарь первичного отделения «Абрамовское» местного отделения партии «Единая России» Ольга Пирогова организовала концерт для пенсионеров, эвакуированных из Донецкой народной республики и Курской области. Она исполнила современные композиции, а также песни прошлых лет.

«После того, что мы пережили, Оля для нас как лучик солнца. Она приносит позитив, улыбку и доброту. Вот и сегодня снова порадовала. Для нас такие концерты – это большой праздник», – рассказала постоялица интерната Нина Шляховая.

Мероприятие было реализовано в рамках грантового конкурса первичных отделений партии «Первичка добрых дел».

«Благодаря ″Первичке добрых дел″ мы приобрели акустическую систему и микрофоны для музыкального сопровождения наших мероприятий. Теперь выступления стали ярче и гармоничнее. Мы делаем это от души, чтобы передать позитивный настрой тем, кто в нём действительно нуждается. Лучшая награда для нас – видеть улыбки, получать добрые отзывы от наших слушателей», – отметила секретарь первичного отделения «Абрамовское» местного отделения партии «Единая России» г.о.г. Арзамас Ольга Пирогова.

В Нижегородском музыкальном училище имени М.А. Балакирева для представителей «серебряного» возраста с вокальными и хореографическими номерами выступили студенты и преподаватели.

«Дорогие ветераны, наше старшее поколение, от всей души поздравляю с праздником мудрости и добра! Каждый из вас молод душой, вы активны и настроены по-боевому. Вы успешно возглавляете общественные организации и участвуете в местном самоуправлении, ведете здоровый образ жизни и занимаетесь спортом, осваиваете современные компьютерные технологии и иностранные языки и, конечно же, помогаете воспитывать внуков. Вы являетесь настоящим примером энергичности и оптимизма для нашей молодежи. Равняемся на вас и гордимся», - поздравил пришедших на праздник жителей секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Мероприятия, прошедшие по всему региону, являются важной частью в объединении поколений и формировании уважительного отношения к пожилым людям.