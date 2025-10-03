"Единая Россия" обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Планы по реализации положений главного партийного документа, составленного на основе предложений и пожеланий людей, партия оставляет неизменными, даже несмотря на весьма непростую ситуацию в стране, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. В ней приняли участие координаторы направлений народной программы и представителями федеральных министерств.

«Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объёме. На её реализацию уже направлено более 17 триллионов рублей из федерального бюджета за истекшие три года», — подчеркнул он.

По его словам, среди ключевых результатов этой работы — масштабная модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. До конца текущего года будет построено и отремонтировано более 9,5 тысяч школ и детских садов, свыше 14 тысяч ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Стартовали новые программы капремонта детских садов и учреждений СПО, общежитий вузов. В городах благоустроено более 76 тысяч общественных пространств и дворов. На селе созданы и модернизированы свыше 2 тысяч ДК. Продолжается социальная газификация. Началось выполнение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах.

«Единая Россия» многое сделала для обеспечения адресной поддержки граждан. Это — социальные контракты, единое пособие семьям с детьми и субсидирование ипотеки для многодетных семей, программы реабилитации инвалидов, льготного лекарственного обеспечения и помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которую оказывает фонд «Круг добра». Кроме того, регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала. Безусловный приоритет нашей партии — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, предоставления льгот и ряда других вопросов», — сказал Дмитрий Медведев.

Партия участвует во всех этапах работы над главным финансовым документом: от подготовки проекта в Правительстве до работы над ним в Госдуме, последовательно отстаивая статьи, связанные с народной программой.

«В проекте бюджета, который внесён в нижнюю палату, уже учтены многие наши инициативы. В частности, это финансирование фонда поддержки участников спецоперации, адресная помощь семьям с детьми, включая вопросы материнского капитала, больничных для молодых родителей, пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, семейной ипотеки и многое другое», — пояснил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что у «Единой России» есть ряд принципиальных направлений, по которым хотелось бы, чтобы финансирование в бюджете ни в коем случае «не падало».

«Это основополагающие положения, такие как ремонт школ, социальная газификация — по ним решения принимались публично на партийных съездах. Между первым и вторым чтением мы вернёмся к обсуждению этих вопросов. Естественно, главное и необходимое — вопросы, связанные с национальной безопасностью. Но по этим положениям как минимум надо сохранить финансирование», — сказал он.

При этом позиция «Единой России» при голосовании по проекту федерального бюджета должна быть консолидированной, подчеркнул Владимир Якушев.

«Мы должны выступать с точки зрения поддержки нашего федерального бюджета совместно. Это не обсуждается», — акцентировал внимание секретарь Генсовета.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, в проект федерального бюджета уже вошли положения народной программы.

«В рамках направления «Крепкая семья» размер маткапитала проиндексирован на 6,8% — на уровне инфляции. Нововведение следующего года — ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Часть уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям, что станет весомой поддержкой. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 120 миллиардов рублей», — рассказал он.

Также в проект бюджета вошли положения о ежегодной индексации социальных обязательств; индексации страховых пенсий неработающих и работающих пенсионеров; ежегодном повышении прожиточного минимума; продлении маткапитала до 2030 года; поддержке субъектов РФ – в том числе, обеспечении регионами первоочередных обязательств и программных мероприятий партии, реализации 10 индивидуальных программ социально-экономического развития, расселении аварийного жилья, реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры; обеспечении обороны и безопасности страны.

Помимо этого, «Единая Россия» в проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрела средства на капремонт 2091 школы. Всего за пять лет отремонтируют почти 9,3 тысячи школ. По решению Президента программу распространили на колледжи и детские сады - со следующего года средства заложены на 1150 детских садов и 832 здания СПО. До 2030 года отремонтируют 800 общежитий. Горячее питание получат 6,9 миллиона младшеклассников, почти миллион педагогов – доплаты за классное руководство. Продолжится партийная программа по обновлению парка школьных автобусов – ежегодно три тысячи автобусов будут направлять в регионы.

Финансирование положений народной программы партии в бюджете позволило построить и отремонтировать 14 тысяч объектов здравоохранения; продолжить модернизацию 6 тысяч объектов первичного звена. Партия добилась финансирования на бесплатное льготное лекарственное обеспечение, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», прорабатывается вопрос подключения Минпросвещения, Минобрнауки для интеграции курсов первой помощи, которые «Единая Россия» проводит в регионах.

Кроме того, партии удалось увеличить финансирование некоммерческого сектора – в общей сложности более 460 миллиардов рублей направлены на эти цели (это не только прямые субсидии, но и возможность получить поддержку через грантовые конкурсы); продлить пониженные страховые взносы для НКО при соблюдении определённых условий. Сохраняется поддержка общероссийских общественных организаций инвалидов, молодёжных и детских некоммерческих организаций (Российский союз молодёжи, Российский союз сельской молодёжи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Юнармия), заложены средства на проекты по обучению молодёжи, патриотические проекты (например, Таврида.Арт и «Машук»).

Отметим, работа регионального отделения «Единой России» в Нижегородской области вносит значимый вклад в выполнение задач, поставленных Президентом РФ. В основу партийных проектов заложена народная программа. Особое внимание уделяется, социальной газификации, благоустройству общественных территорий, поддержке участников СВО и их семей, строительству новых школ и детских садов.

Так, в регионе сейчас возводят 5 дошкольных учреждений, 4 поликлиники и школу для одарённых детей в городе Бор. Помимо этого ведется строительство новых станций метро.

В рамках гуманитарной миссии с начала СВО в воинские части было отправлено более 760 конвоев с 4 800 тоннами гуманитарной помощи, приобретено и передано более 270 автомобилей. Общая сумма затрат на обеспечение нужд военнослужащих на сегодняшний день составляет 3,104 млрд рублей.

Также, с начала 2025 года газифицировано 4 населенных пунктов. Общая протяженность газопровода 27,6 км. Это возможность для подключения 545 домовладений. По президентской программе догазификации с января текущего года принято 7400 заявок, заключено 7384 договора. Выполнены обязательства по догазификации со сроком сдачи в 2025 году по 7320 договорам.

В этом году запланировано благоустройство 63 общественных территорий. На 54-ти из них работы уже завершены.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: сила «Единой России» и сила нашего государства — в единстве.

«Очень важно, чтобы граждане страны, избиратели «Единой России», слышали о том, что многотрудная работа государства по выполнению национальных целей развития, достижению важнейших социальных показателей, развитию здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, продолжается, даже несмотря на нынешний этап. Потому что именно это будет использоваться нашими врагами для того, чтобы попытаться раскачать ситуацию — мы всё равно развиваемся. Консолидированное голосование является ключевым фактором наших дальнейших успехов. Только таким образом мы сможем работать в будущем. А мы сейчас уже начинаем работу над новой версией народной программы, с которой выйдем к избирательным в следующем году», — резюмировал он.